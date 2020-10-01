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МИД РФ заявил о переброске в Карабах иностранных наемников

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Министерство иностранных дел России обладает сведениями о переброске иностранных наемников в Нагорный Карабах, сообщается на сайте ведомства в среду, 30 сентября.

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«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — сказано в сообщении.

В МИДе отметили, что подобные процессы ведут не только к эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают угрозы для безопасности всех стран региона.

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — заявили в ведомстве.

Ранее в среду советница президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Турция разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По ее словам, такими действиями турецкие власти стремятся усилить свою региональную и международную роль.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

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