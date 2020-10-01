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Российский журналист попал под обстрел в Карабахе

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Заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский попал под обстрел в город Мартуни непризнанной республики Нагорный Карабах. Об этом заявил главный редактор канала Тихон Дзядко.

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Еловский не пострадал и сейчас находится в бомбоубежище, сообщил Дзядко «Интерфаксу».

Также под обстрел в Мартуни попали журналисты французского издания Le Monde. Как сообщили в информационном центре при правительстве Армении, стрельба велась с азербайджанской стороны, пострадали два человека.

Обострение ситуации в непризнанном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, однако Азербайджан считает непризнанную республику своей территорией.

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