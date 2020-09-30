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Макрон заявил о невозможности урегулировать конфликт в Карабахе без России

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Региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России. Об этом в среду, 30 сентября, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Латвии.

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Он отметил, что планирует обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

«Этой темой занимается международная компетентная группа посредников — Минская группа, в которую входят Франция, Россия и США. Мы находимся в контакте с нашими партнерами с первых часов [обострения конфликта в Нагорном Карабахе] на уровне глав МИД и на моем уровне. Сегодня вечером у меня будет телефонный разговор с Путиным, а завтра по этому вопросу — с Трампом. Это позволит обменяться мнениями и предложить решение проблемы», — приводит ТАСС слова Макрона.

Глава государства также добавил, что отсутствие диалога между Европой и Россией по вопросам разоружения было ошибкой.

«Прежде мы делегировали структурирование наших отношений с Россией НАТО. Сейчас мы подошли к такому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения. Это не означает отказа от трансатлантических связей, но позволит Европе самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией», — заключил французский лидер.

Ранее в этот же день премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что цель Еревана в отношениях с Москвой — «построение отношений нового уровня и качества».

Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обе стороны пришли к мнению, что противоборствующие участники конфликта в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября отметил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе ― тема для глубокого внутреннего анализа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, в тот же день стало известно, что власти Франции планируют задействовать Минскую группу ОБСЕ, чтобы найти выход из ситуации в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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