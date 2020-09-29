Песков назвал ситуацию в Карабахе темой для анализа «в недрах» ОДКБ

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе ― тема для глубокого внутреннего анализа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом во вторник, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нынешняя ситуация, военные действия на линии соприкосновения [в Нагорном Карабахе] ― тема для глубокого анализа в недрах организации, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от комментариев», ― рассказал он агентству.

Песков аргументировал это тем, что это крайне «чувствительная материя», нужно проанализировать ситуацию и соблюсти при этом аккуратность и осторожность.

Накануне генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Также в организации вызвали обеспокоенность и озабоченность применение тяжелого вооружения, среди которого артиллерия, танки и авиация, а также ударные беспилотники.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

Баку сообщил о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

По данным Армении, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Он также заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.