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Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией
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Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией

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Армения хочет выстраивать с Россией качественно новые отношения. Об этом в среду, 30 сентября, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с журналистами в Ереване.

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«В отношениях Армении и России ничего не произошло (после смены власти в Армении в 2018 году. — Ред.) и нет никаких нюансов, которые не присутствовали бы в наших отношениях, например, четыре или семь лет назад. Но отношения между любыми странами динамичны», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, цель Армении в отношениях с Россией — «построение отношений нового уровня и качества».

«Уверен, что мы идем по этому пути. Может быть, это не очень радужный путь, но я не думаю, что слово «радужный» очень уместно особенно в геополитическом контексте», — добавил премьер.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В ходе разговора Путин выразил озабоченность в связи с продолжающимися в регионе боевыми действиями.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Согласно последним данным, которые озвучил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

В Баку отметили, что в ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны противника.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Однако Баку считает территорию своей.

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