Недельное минирование: за семь дней Армения и Азербайджан не пришли к переговорам

Прошла неделя с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе, но эскалация конфликта не сбавляет обороты. Скорее наоборот: 4 октября Армения и Азербайджан обменялись ракетными ударами по мирным районам Степанакерта и Гянджи. В обоих городах есть погибшие, а число раненых превышает 50 человек. Собкор «Известий» в столице Карабаха попал под обстрел и был контужен — к счастью, обошлось без травм. Пока ни одна из сторон не готова к переговорам, а о вводе в регион миротворцев говорит только Ереван. Официальный Баку молчит. Опрошенные «Известиями» депутаты азербайджанского парламента заявили, что этот вопрос нужно будет решать после того, как Армения выведет войска с «оккупированных территорий». Советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян также заявил «Известиям», что сначала необходимо разрешить ситуацию на поле боя.

Две правды

Днем 3 октября президент Азербайджана отчитался, что армии страны удалось захватить стратегически важные села Талиш и Матагис в Мартакертском районе Карабаха. 4 октября в обращении к нации Ильхам Алиев заявил, что республиканские войска «освободили город Джебраил и девять деревень».

«Хочу сообщить беженцам и вынужденным переселенцам из других районов, что все оккупированные районы будут освобождены», — подчеркнул Алиев в ходе телеобращения.

Недельное минирование Фото: Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Однако вскоре эти сведения опроверг пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Отрицают заявления азербайджанской стороны и в минобороны Армении.

Баку действительно удалось прорвать две основные оборонительные линии Нагорного Карабаха, подтвердили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Дальше у НКР нет подготовленных укрепрайонов — только так называемые отсечные позиции. Из-за постоянных атак беспилотников и артиллерии Армении не удается сосредоточить достаточно сил для мощных контратак.

Наиболее серьезной потерей со стороны НКР стал Матагис — важный узел всей линии укрепрайонов Нагорного Карабаха, создававшихся более двух десятилетий. За неделю боев азербайджанские войска продвинулись на несколько километров как на северном, так и на южном участке наступления.

Вместе с заявлениями об успехах в направлении Талиша и Матагиса были предъявлены и первые крупные трофеи. Минобороны Азербайджана продемонстрировало три танка Т-72, оставленные силами НКР на захваченных позициях, и несколько единиц легкой техники. Появилось также и видео с первыми пленными военными Нагорного Карабаха.

Министерство обороны НКР обновило данные о потерях личного состава в ходе конфликта. На вечер воскресенья 4 октября в списке было 202 фамилии. Официальный Азербайджан по-прежнему хранит молчание о количестве своих погибших и раненых.

Города в огне

На выходных резко активизировались удары сторон дальнобойным оружием по населенным пунктам и различным объектам инфраструктуры. Под постоянным артиллерийским и ракетным огнем находится Степанакерт, против которого используются в том числе и кассетные боеприпасы 300 мм РСЗО «Смерч».

Недельное минирование Фото: Karo Sahakyan/ArmGov/PAN Photo/Handout via REUTERS

Утром в воскресенье под обстрел азербайджанских установок «Смерч» и «Полонез» попала столица НКР Степанакерт. В ходе атаки были разрушены несколько жилых кварталов и электростанция, из-за чего город остался обесточенным.

Под обстрел в столице республики попал и собкор «Известий» Денис Кулага. К счастью, журналист серьезно не пострадал. По его словам, азербайджанская сторона методично била по подстанции начиная с ночи 3 октября. И хотя тогда прямых попаданий не было, станцию на всякий случай отключили до утра.

— 4 октября в восемь утра началась очередная серия атак по линиям электропередачи и вышкам внутренней связи. Мы подошли к электростанции, когда она уже горела. Когда подъехали пожарные, снова начались удары. В районе электростанции разбили целый квартал жилых домов. Уникальность этой войны в том, что ты не слышишь, как летит снаряд, не успеваешь отреагировать. Первый из них упал там, где стояли пожарные. Я увидел это и понял, что надо бежать в укрытие. И только стоило мне спрятаться, как бум — я на земле, засыпанный стеклом. Чувствую себя нормально, есть небольшая потеря слуха, — рассказал Денис.

К шести часам вечера электроснабжение Степанакерта удалось восстановить, сообщил «Известиям» советник президента НКР Давид Бабаян. По его словам, число погибших уточняется, счет идет на десятки человек.

— Бомбят все районы, без каких-либо планов, просто по гражданским объектам. Это грубейшее нарушение гуманитарного права, — отметил политик.

Попыталась азербайджанская армия разрушить и один из стратегических мостов на трассе, соединяющей Армению и Нагорный Карабах. По нему была применена тяжелая оперативно-тактическая ракета LORA израильского производства. Мост был поврежден, но движение по одной из двух полос сохранилось.

После этого по приказу президента НКР реактивные установки залпового огня республики в воскресенье утром впервые нанесли удар по азербайджанской авиабазе на окраине города Гянджа, расположенной в 60 км от границы. Части ракет «Смерч» и «Ураган» упали в самом населенном пункте, вызвав разрушения. По данным прокуратуры Азербайджана, в результате удара погиб один и ранены 32 жителя.

В азербайджанском минобороны сообщения о разрушении аэродрома опровергли.

— Армяне нанесли ракетный артиллерийский удар по Гяндже, разрушен целый квартал в старом городе, где застройка конца XIX века. Есть погибшие, — рассказал «Известиям» депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что распорядился прекратить удары по тыловым военным объектам, но пригрозил возобновить их, если обстрелы карабахских городов продолжатся.

Миротворцы потом

Не исключено, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах будет обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос журналиста телеканала Al Jazeera, хотел бы армянский премьер видеть в НКР миротворцев, Пашинян подчеркнул, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Недельное минирование Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Однако пока ни Баку, ни Ереван не предприняли каких-либо реальных шагов в сторону мирных переговоров без условий, как настаивают сопредседатели Минской группы ОБСЕ Россия, США и Франция.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресном обращении к нации заверил: Баку вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

Он добавил, что его страна будет «пытаться восстановить нормальные отношения с армянским народом после освобождения наших оккупированных земель, вернуться к добрососедским отношениям, хоть это и не будет легко».

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — заявил 4 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД России накануне в очередной раз призвал Баку и Ереван сесть за стол переговоров и прекратить военные действия.

Советник президента НКР Давид Бабаян заявил «Известиям», что говорить о введении миротворческого контингента пока рано.

— Мы вынуждены ежесекундно останавливать атаки противника. Давайте поговорим о миротворцах и других аспектах после того, как мы поломаем хребет этому терроризму в лице Азербайджана и Турции, — объяснил свою позицию политик.

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в беседе с «Известиями» заявил, что вопрос с миротворцами можно будет обсуждать только после того, как Армения отведет военных из НКР.

— Пашинян хочет прикрыться сверху силами ОДКБ и спокойно заниматься грабежом захваченных территорий, проводить незаконную поселенческую политику. Нет, этого не будет. Любые миротворцы — только после того, как Армения выведет свой корпус, — заявил парламентарий.

По мнению политолога Дениса Денисова, пока в конфликт не вмешается третья сила, он будет продолжаться до потенциально возможной победы одной из сторон. Пока же ситуация мало способствует тому, чтобы Баку и Ереван по доброй воле прекратили взаимные обстрелы и сели за стол переговоров.

— С одной стороны, мы видим риторику, которая как бы настроена на конструктивную составляющую, потенциал для переговоров сохраняется. Но факты свидетельствуют об обратном, — пояснил эксперт «Известиям».

Недельное минирование Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Ввод миротворцев, по его словам, не такой простой механизм. Нужно согласие обеих сторон, а также мандат ООН. Если речь пойдет о введении контингента от ОДКБ, то могут возникнуть бюрократические проволочки, поскольку есть разные страны, которые захотят разместить своих миротворцев на линии фронта, отметил политолог.

— И это не такой быстрый процесс: чтобы сформировать дееспособный контингент, может потребоваться месяц. Сейчас сомнительно говорить, что можно в кратчайшие сроки бросить несколько бригад на линию фронта, — подчеркнул Денис Денисов.

Спешка в этом вопросе может сильно навредить всему процессу и поставить под удар самих миротворцев, уверен эксперт.