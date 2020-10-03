Продолжается эскалация боевых действий вокруг Нагорного Карабаха. В пятницу 2 октября Азербайджан впервые применил тяжёлые оперативно-тактические ракеты LORA израильского производства, рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией источники. Под атаку попали важные объекты инфраструктуры. Продолжаются и удары ракетами с кассетными боевыми частями по Степанакерту. Армения привела армию в полную боеготовность и пообещала «адекватный ответ». Несмотря на высокую интенсивность боёв, стороны конфликта задействовали далеко не все свои козыри. Ранее они уже обменивались угрозами уничтожить объекты критической инфраструктуры друг друга, включая атомную электростанцию, плотины и предприятия нефтяной промышленности.

Потери растут

На вечер пятницы Азербайджан заявил об установлении контроля над высотами вокруг села Мадагиз в Нагорном Карабахе, продвижении к горе Муров горного хребта Муровдаг и взятии нескольких небольших сёл в направлении Джебраил-Физули. Большинство из завоеваний пришлось на первые дни операции. В четверг ВС Армении удалось добиться локального успеха в контратаке на южном участке фронта в районе Физули и вернуть часть утраченных позиций.

Четверг стал самым кровопролитным днём конфликта. Власти Армении сообщили о гибели за сутки 55 своих солдат и добровольцев. Всего в официальном списке потерь фамилии 157 человек.

Азербайджан ни разу с начала конфликта не сообщал данные о своих потерях. Но их противники выложили несколько видеороликов, демонстрирующих тела погибших азербайджанских солдат. Только на этих кадрах видны не менее тридцати погибших.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_4 Солдаты ВС Армении в прицеле азербайджанского БПЛА Фото: Министерство обороны Азербайджана

Азербайджанское военное ведомство оперативно публикует кадры ударов, снятые беспилотниками и барражирующими боеприпасами. К полудню пятницы по подсчётам независимых экспертов на них запечатлено уничтожение и повреждение 22 танков Т-72, 8 БМП, 7 артиллерийских орудий, 11 РСЗО «Град», 12 ЗРК «Оса» и «Стрела-10», около 30 военных грузовых автомобилей. На видео и фото от армянской стороны эксперты насчитали 14 поражённых азербайджанских танков Т-72, 12 БМП и БТР, и обломки около десятка беспилотников, а также трёх самолётов Ан-2. По некоторым данным, они были модифицированы Азербайджаном для применения в дистанционно-пилотируемом варианте.

Армения заявила об уничтожении четырёх беспилотников в воздушном пространстве Котайкской и Гехаркуникской областей страны поздним вечером 1 октября. Это стало дебютом комплексов ПВО С-300. Ранее нигде в мире они не использовались в реальных боевых действиях.

Все дни активных боёв отмечается массовое применение барражирующих боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов с азербайджанской стороны, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_6 Сбитый азербайджанский БПЛА Фото: facebook.com

— Это неудивительно, они на протяжении многих лет закупали такие средства у Израиля, организовали лицензионную сборку некоторых барражирующих боеприпасов и беспилотников, — рассказал специалист. — А этим летом Азербайджан приобрел шесть турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar. Но сами по себе никакие ударные средства не обеспечивают победу в сражении и войне в целом. Они создают условия для последующего продвижения сухопутных группировок.

Как раз этот компонент Азербайджаном не реализован — из-за недостатка сил и не лучшей организации боевых действий, считает Виктор Мураховский. Это ведет к переходу конфликта в позиционную стадию и обмену огневыми ударами. У армии обороны Нагорного Карабаха есть достаточно дальнобойные средства в виде ствольной и реактивной артиллерии, и они наносят существенный урон азербайджанским военным формированиям. Но долго такая ситуация продолжаться не может, потому что у обеих сторон недостаточно ресурсов, чтобы вести войну на истощение.

Бронетехника использовалась не так активно, как предполагалось азербайджанскими вооруженными силами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Они столкнулись с очень серьезным сопротивлением на хорошо подготовленной полосе обороны. И сейчас танки используются в позиционных боях как штурмовые орудия.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_5 Подбитый танк Т-90С ВС Азербайджана Фото: facebook.com

За танками идет охота, причем с обеих сторон. С армянской используются мины, противотанковые ракетные комплексы, гранатомёты, а с азербайджанской — беспилотники и барражирующие боеприпасы. Если смотреть по кадрам, которые выкладывают обе стороны, потери техники значительные. Армяне захватили даже повреждённый Т-90С, а эти танки сами по себе довольно живучие.

— В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники. Она перед ними абсолютно беззащитна, даже со встроенной динамической защитой. Сегодня танки в том виде, в котором они были, начинают уходить в прошлое, или по крайней мере конструкторам надо делать серьезные выводы, — резюмировал эксперт.

Только начало?

Несмотря на высокую интенсивность боёв, стороны задействовали не все свои козыри. Армения пока воздерживается от применения оперативно-тактических ракет «Искандер». Не зафиксировано применение Азербайджаном и высокоточных китайско-белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез».

Утром в пятницу Азербайджан нанёс прицельный удар баллистической ракетой по важному мосту через реку Хакари на трассе М12 Бердзор-Горис. Вновь подверглась обстрелам с применением 300-миллиметровых ракет с кассетными боевыми частями столица Нагорного Карабаха город Степанакерт. Падают снаряды и на прифронтовые азербайджанские города.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_2 Момент удара баллистической ракетой по мосту через реку Хакари на трассе М12 Бердзор-Горис Фото: Министерство обороны Азербайджана

— Применение ракет типа LORA может негативно сказаться на гуманитарной ситуации, — считает Виктор Мураховский. — Применять такие мощные боеприпасы в населенных пунктах весьма опасно. Они оказывают мощное разрушительное воздействие, это ракета с внушительной боевой частью в полтонны взрывчатки. Как сообщалось, ее использовали для разрушения моста, который соединяет Нагорный Карабах с коренной территорией Армении. Но это скажется не только на обеспечении военных сил Нагорного Карабаха, но и на снабжении местного населения.

Пока не замечена над полем боя и пилотируемая авиация. В распоряжении Армении, помимо штурмовиков Су-25, есть и четвёрка современных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Азербайджан, кроме МиГ-29 и Су-25, имеет несколько десятков ударных вертолётов Ми-35М и Ми-24. С обеих сторон линии фронта на боевом дежурстве стоят дальнобойные зенитные ракетные системы С-300, что делает использование авиации в конфликте рискованным.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_1 Ударный вертолет Ми-35М ВВС Азербайджана Фото: facebook.com/Azerbaijan Air Force

Разрастание боевых действий за границы Нагорного Карабаха грозит превратить конфликт в многонациональный. Глава МИД Турции заявил о готовности оказать военную помощь Азербайджану в случае запроса. Армения вместе с Россией входит в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и может обратиться за помощью к другим её участникам в случае внешней угрозы для её безопасности.

Тактика наступления

Более ста лет назад, в годы Первой Мировой войны, вооруженные силы Германии, Франции, Англии и России столкнулись с так называемым «позиционным тупиком». Хорошо укрепленную оборону противника можно было прорвать, но только ценной чудовищных потерь. При этом достижения таких штурмов зачастую измерялись всего сотнями метров освобождённой территории.

Противоборствующие стороны предпринимали много усилий, чтобы выйти из «позиционного тупика». В результате в Англии и Франции на вооружение поступили тысячи танков. В Германии сформировали специальные штурмовые группы, вооруженные огнемётами и автоматическим оружием.

А вот российским решением стал так называемый «Брусиловский прорыв», получивший свое имя в честь генерала Алексея Брусилова, который впервые и реализовал такой тип операций. Суть его проста. На всём фронте обороны противника наносится одновременно несколько ударов. Для их парирования противнику приходится перебрасывать с участка на участок резервы. И в результате оборона ослабевает. Дальше наступающим остается только определить самые уязвимые точки и ударить туда.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_3 Кадр уничтожения танка армянских ВС Фото: Министерство обороны Азербайджана

Именно вариант «Брусиловского прорыва» реализовали азербайджанские военные в первые дни нынешнего конфликта. Тактическая ситуация для этого была более чем подходящая. Вооруженные силы Нагорного Карабаха создали за 30 лет мощную эшелонированную оборону. Но чтобы удерживать её на всем протяжении линии противостоянии, у НКР банально не хватало сил и резервов.

В ночь перед началом боевых действий азербайджанские отряды специального назначения были заброшены за передовые позиции армянских войск. Первый удар ВС Азербайджана нанесли практически по всей линии фронта. Но точками прорыва обороны они выбрали участки на севере (Муровав и Талыш) и на востоке (Физули).

В этих районах в момент штурма за позициями ВС НКР были высажены азербайджанские вертолетные десанты из легких пехотинцев и горных стрелков. Такие отряды были усилены снайперами и противотанковыми ракетами. С воздуха десанты поддерживали вертолеты Ми-35М ВВС Азербайджана.

Нагорный обвал: в ход идёт всё более тяжёлое вооружение_7 Убитый солдат армии Азербайджана рядом с поврежденным БТР Фото: facebook.com

Уже к утру мобильные группы вместе со спецназом смогли изолировать передовые позиции армянских войск. Поэтому наступающие азербайджанские мотопехотинцы смогли относительно легко прорвать армянские позиции.

В первые сутки штаб ВС НКР не смог разобраться, на каком именно участке фронта шли наиболее важные бои. Поэтому замысел азербайджанской стороне в целом удался. Ей удалось установить контроль над несколькими оборонительными позициями и населёнными пунктами. Но после того, как первая неожиданность прошла, противник успел перегруппироваться и даже местами контратаковать. Бои переросли в позиционные, с массированным использованием артиллерии всех калибров с обеих сторон.