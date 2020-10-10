Пушкам отбой: режим прекращения огня должен разрядить обстановку в НКР

Итогом десятичасовых переговоров министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России стало соглашении о прекращении огня с 12.00 10 октября. Обмен военнопленными и телами погибших будет проходить при посредничестве Красного Креста. Также решено, что Азербайджан и Армения приступают к диалогу «с целью скорейшего достижения мирного урегулирования» при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В разгар дипломатической встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к своему народу с воинственными заявлениями, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об опасности гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. В день московских переговоров продолжали приходить новости об очередных обстрелах городов у линии конфликта и новых жертвах среди мирных жителей.

Марафонский разговор

8 октября Владимир Путин по итогам серии телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана пригласил в Москву министров иностранных дел двух стран. В своем заявлении глава РФ призвал прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Уже на следующий день в Москве за круглым столом собрались главы МИД Армении, Азербайджана и России.

Трехсторонние переговоры проходили в напряженной атмосфере: Ереван и Баку в пятницу не переставали обвинять друг друга в агрессивных действиях. Возможно, именно по этой причине начало встречи в Доме приемов МИД РФ обошлось без вступительных слов со стороны дипломатов. Сообщалось, что спустя час после начала переговоров министры ушли на небольшой перерыв, а кортеж с азербайджанским флагом и вовсе на некоторое время покинул место встречи. Скорее всего, дипломату надо было срочно позвонить в Баку для консультаций с высшим руководством по защищённым каналам связи.

Пушкам отбой1 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России, 9 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Главным итогом десятичасовых переговоров стало соглашение о прекращении огня. Обсуждение вопроса о статусе Нагорного Карабаха было перенесено на неопределенный срок. Судя по тому, как долго общались участники встречи за закрытыми дверями, ни одна из сторона не готова на серьезные уступки, считают эксперты.

— Тем не менее, результат встречи, да и сам факт того, что стороны удалось усадить за стол переговоров, можно рассматривать как дипломатический успех Москвы, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Боевые действия последних дней отличались чрезвычайной напряженностью и интенсивностью. На этом фоне прекращение огня само по себе имеет немалое значение для обстановки в регионе.

«Нет больше статуса-кво»

Когда стороны сели за стол переговоров в Москве, азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, заявив, что статуса-кво в Нагорном Карабахе больше не существует: «Я изменил статус-кво. Там, на поле боя. Нет больше статус-кво». Кроме того, он оспорил мнение посредников и ряда международных организаций о том, что конфликт не имеет военного решения. «Около 30 лет велись переговоры, был сдвиг? Нам вернули хотя бы сантиметр наших земель? Заставили агрессора покинуть оккупированные территории, выполнить резолюции Совбеза ООН? Нет. А как сейчас решается вопрос? Не военным путем? Вопрос решается именно военным путем. Военным, затем политическим», — говорится в обращении.

Пушкам отбой3 Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу страны, 9 октября 2020 года Фото: REUTERS/Official web-site of President of Azerbaijan

Алиев также заявил о готовности вернуть контроль над Нагорным Карабахом военным или мирным путем, хотя для него предпочтительнее второй вариант, и он дает Армении «последний шанс» вывести войска.

На пороге катастрофы

Встрече в Москве предшествовало экстренное заседание Евразийского межправительственного совета. Российскую сторону на встрече представлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства, выразив соболезнование родным и близким погибших во время боевых действий, подчеркнул, что важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий и приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, заявил премьер РФ.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил на этой встрече, что народ Нагорного Карабаха сейчас в тяжелом положении. «Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха, имеется очень много убитых и раненых. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы», — сказал он.

Пушкам отбой2 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время заседания Евразийского Межправительственного совета в узком составе, 9 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

При этом Пашинян подтвердил, что продолжает следовать принципу мирного урегулирования конфликта. По его словам, Ереван готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и главами МИД стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Приграничный прорыв

На этой неделе Азербайджану удалось достигнуть самых серьёзных территориальных успехов с начала боевых действий. Наступая на южном участке фронта по долине пограничной с Ираном реки Аракс, его войска прорвали обе линии обороны Нагорного Карабаха. В пятницу 9 октября национальные СМИ начали распространять информацию и о занятии азербайджанской армией города Физули. Он расположен всего в 40 километрах от Степанакерта. Эти сведения оспариваются армянской стороной.

Ранее в районе Физули армянское командование, воспользовавшись установившейся облачной погодой и ночными туманами, попыталось организовать контрнаступление с применением танков и мотопехоты. Оно закончилось крупнейшей с начала боев неудачей для НКР.

В четверг и пятницу Азербайджан продемонстрировал многочисленные кадры поражения колонн своего противника реактивными установками залпового огня и беспилотниками. Затем появились и видео с брошенными или горящими вдоль дороги армянскими танками и военной автотехникой, телами солдат. Неслучайно необходимость перемирия для эвакуации с различных участков фронта павших военнослужащих враждующих сторон было одной из ключевых тем переговоров в Москве.

9 октября подтвердилась потеря силами НКР города Джебраил — административного центра Джебраильского района, бои за который продолжались не менее трех дней. На этом участке Азербайджан задействовал самую мощную ударную группировку, имеющую в своем составе танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-3, советские и чехословацкие самоходные артиллерийские установки, израильские барражирующие боеприпасы и южноафриканские бронемашины класса MRAP.

На гористом северном участке наступления продвижение азербайджанской армии застопорилось после взятия 7 октября села Мадагиз. Решением Национального собрания Азербайджана, подписанным президентом Алиевым, 7 октября населенный пункт был переименован в Суговушан. В общей сложности Баку заявил о возвращении себе около 30 городов и поселков.

— Азербайджан по-прежнему избегает использовать свою авиацию, а применение вертолётов ограничилось лишь отдельными эпизодами по высадке спецназа в ближнем тылу противника и ударами по переднему краю, — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. — Военное ведомство страны полагается на ракетные удары и широкое использование беспилотников и барражирующих боеприпасов. Армяне воюют достойно, но противопоставить такой тактике им нечего. Немногочисленная и устаревшие ПВО Нагорного Карабаха была выбита ещё в первые дни боёв.

Цена конфликта

В день московских переговоров и из Еревана, и из Баку продолжали приходить новости о новых обстрелах городов у линии конфликта и пострадавших мирных жителях. Вновь были разрушения в столице НКР Степанакерте и его городе-спутнике Шуши. По данным властей непризнанной республики, жертвами конфликта уже стали 22 мирных жителя, 95 получили ранения. Азербайджан по состоянию на вечер 9 октября сообщает о смерти от обстрелов 31 человека и ранении 168, а также о повреждении 1054 частных домов.

В пятницу Нагорный Карабах признал гибель 387 своих военнослужащих и резервистов, раненых более тысячи. В свою очередь президент Азербайджана заявил, что информация о потерях национальных вооружённых сил является секретной и будет раскрыта только после завершения активной фазы конфликта. Официальный Баку с начала боевых действий ни разу не назвал данных о количестве пострадавших в их рядах и эффективно заблокировал распространение такой информации через неофициальные каналы.

Среди атакованных объектов НКР оказался собор Христа Всеспасителя в городе Шуши. Когда разрушения в четверг осматривали представители СМИ, по церкви был нанесён повторный удар. Серьёзные ранения получили два российских журналиста. За жизнь главного редактора портала «Сегодня.ру», военного обозревателя Юрия Котенка, продолжают бороться врачи в Ереване. Второй пострадавший — спецкор портала «Офицеры России» Левон Арзанов — уже вернулся в РФ на самолёте правительственной делегации.