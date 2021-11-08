Эксперты проанализировали угрозу кораблей США в Черном море

Флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминей Poter на этой неделе вошли через пролив Босфор в Черное море. Мнения экспертов о том, в чем заключается их миссия и на сколько они опасные противники, в воскресенье, 7 ноября, собрали «Известия».

Главное оружие Mount Whitney — это вовсе не пушки, пулеметы и вертолет, а связь и координация. Значительная часть кают корабля — адмиральские, что дает возможность собрать на его борту представителей ВМС Украины, Болгарии, Турции и Румынии. И получится штаб международной коалиции, который способен решать глобальные задачи в Черном море.

Так, например, и получилось в 2011 году во время интервенции НАТО в Ливию. Мозговой центр операции находился именно на борту Mount Whitney.

«Главная задача флагмана шестого флота США, находящегося в акватории Черного моря, — обеспечить информационное взаимодействие между силами Шестого флота, который находится в акватории Средиземного моря и теми странами, с которыми идут совместное учение Шестого флота», — отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Именно Mount Whitney появляется вблизи российских берегов во время кризисов. Так было в 2014 году, когда в Киеве был в самом разгаре Майдан. И в 2008 году во время операции РФ по принуждению Грузии к миру. Тогда корабль даже зашел в Севастополь. В порт флагман Шестого флота зашел только со второго раза. «Известиям» удалось найти запись переговоров экипажа Mount Whitney с тогда еще украинскими пограничниками.

«Кто так распорядился, мы думаем, что у нас есть добро на вход в территориальные воды», — спрашивают американские военные, на что украинские пограничники не могут подтвердить эти данные.

«По моей информации у вас нет добра на нахождение в наших водах», — отвечают они.

Пришвартовали корабль в военной части порта Севастополя, однако из-за протестов горожан экипаж корабля на берег не вышел.

Главной задачей флагмана тогда было позлить Россию, оказавшись на базе Черноморского флота. Сейчас такие методы, конечно, невозможны, но цель, по мнению генерала вооруженных сил Франции, экс-главы военной миссии Франции в ООН Доминика Тренкана, не поменялась.

«НАТО нужно найти какой-то повод для обоснования своего существования. Афганистан закончился и сейчас всё возвращается в 90-е — к идее сопротивления Востоку. Бывшие советские страны с этим согласны. Они до сих пор думают, что США — их зонтик от любых угроз», — пояснил генерал.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря

«Отображаются их полные элементы движения и координаты в режиме реального времени. Слежение оружием, что сейчас и происходит. И при необходимости, нанесение ракетных ударов по надводным целым прямо из пункта базирования», — рассказал корреспонденту «Известий» капитан МРК класса «Буян-М» Александр Ермоленко.

7 нобяря депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя нахождение кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявил, что они целенаправленно создают точки напряжения, чтобы решать свои «корыстные геополитические цели».

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь выразил мнение, что заход в Черное море кораблей ВМС США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России.

Также в воскресенье Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах изображены флагман Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат TCG Yavuz (F 240).

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.