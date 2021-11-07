В Госдуме обвинили США в обострении ситуации в Черном море

США целенаправленно создают точки напряжения, чтобы решать свои «корыстные геополитические цели». Такое мнение в беседе с РЕН ТВ в воскресенье, 7 ноября, выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя нахождение кораблей ВМС США в акватории Черного моря.

«Я считаю, что наши партнеры в кавычках целенаправленно создают провокационные точки напряжения, для того чтобы решать исключительно свои какие-то корыстные геополитические цели. Сегодня с полной уверенностью и правом можно называть наших партнеров агрессорами. Только агрессоры могут позволять себе такие необдуманные, такие провокационные мероприятия проводить в то время, когда все человечество сегодня стоит на пороге угроз и вызовов, которые сегодня у нас не только в вооруженных столкновениях», — подчеркнул он.

По словам парламентария, в настоящее время у мирового сообщества есть общая цель, которая заключается в борьбе с коронавирусом, «уносящим миллионы человеческих жизней». Он убежден, что перед данной угрозой все страны должны объединяться.

«Вместо этого создаются такие точки напряжения, тратятся колоссальные средства для того, чтобы за тысячи километров от своих берегов создавать такие прецеденты, опасности, «размахивать зажженной спичкой возле пороховой бочки». Я уверен, что от этого не выиграет ни одна сторона», — заявил Шеремет.

Он указал на то, что Россия будет должным образом реагировать на подобные провокации, если они будут угрожать судоплаванию, судоходству, безопасности жителей страны.

Политик также напомнил о ситуации на Украине, где США являются «основным участником события на территории некогда суверенного государства».

«Мы видим, что на территории Украины сегодня гражданская война. К сожалению, основным участником или организатором данного события на территории некогда суверенного государства являются США. Мы это прекрасно помним. Они сегодня в этом же духе продолжают и дальше нагнетать напряжение, обстановку в черноморском бассейне. Конечно же, РФ сделает все от нее зависящее, чтобы конфликт не произошел», — подчеркнул он .

Из-за того, что некоторые политические деятели стремятся развязать войну, страдают ни в чем не повинные мирные жители, добавил депутат.

Ранее в этот день Шеремет заявил, что Россия не заинтересована в конфликтах, однако будет пресекать любые попытки провокаций на корню.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь выразил мнение, что заход в Черное море кораблей ВМС США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России.

Также в воскресенье Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах изображены флагман Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат TCG Yavuz (F 240).

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Специалист отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».