Покидающий Черное море корабль Mount Whitney засняли с вертолета

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает Черное море после завершения операции и учений. Корреспонденту «Известий» удалось вплотную подлететь к кораблю на вертолете и заснять этот момент, о чем стало известно в четверг, 18 ноября.

На записи видно, как корабль направляется к проливам в юго-западной части Черного моря.

15 ноября Mount Whitney завершил все операции и учения в Черном море и начал переход в Средиземное. На его борту находятся сотрудники штаба флота и командования морских ударных сил поддержки НАТО.

USS Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября. 8 ноября Mount Whitney и два других корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц. В Черное море корабль зашел для участия в учениях.

13 ноября министр обороны США Ллойд Остин указал, что учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море — один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.