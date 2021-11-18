Прямой эфир
Наука
Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резких переменах погоды с субботы
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Армия
Спасенные от COVID-19 калининградцы поблагодарили военных медиков
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Экономика
В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана
Мир
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
Общество
Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения COVID среди курильщиков

Покидающий Черное море корабль Mount Whitney засняли с вертолета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает Черное море после завершения операции и учений. Корреспонденту «Известий» удалось вплотную подлететь к кораблю на вертолете и заснять этот момент, о чем стало известно в четверг, 18 ноября.

На записи видно, как корабль направляется к проливам в юго-западной части Черного моря.

15 ноября Mount Whitney завершил все операции и учения в Черном море и начал переход в Средиземное. На его борту находятся сотрудники штаба флота и командования морских ударных сил поддержки НАТО.

Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море
И связано ли появление плавучего штаба в регионе с визитом российского президента в Крым

USS Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября. 8 ноября Mount Whitney и два других корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц. В Черное море корабль зашел для участия в учениях.

13 ноября министр обороны США Ллойд Остин указал, что учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море — один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021