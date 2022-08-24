«Умные люди стараются с соседями дружить, Латвия поступает наоборот»

Ограничения в отношении россиян негативно скажутся на экономике Латвии , которая и так испытывает серьезные трудности. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-депутат сейма (парламента) республики, депутат Рижской думы Яков Плинер. Впрочем, сложности, разумеется, не обойдут стороной и граждан РФ — многим из них придется в срочном порядке продавать свое имущество и покидать Латвию , предупредил парламентарий. Политик также осудил демонтаж памятника Освободителям Риги, который начался 23 августа, и рассказал о возросшей русофобии в стране .

«Латвия стреляет себе в ногу, не думая о народе»

— Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, предполагающие приостановку выдачи долгосрочных виз, а также продления ВНЖ гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года. Что вы думаете об этой инициативе?

— Конечно, я отношусь негативно, это недружественный акт со стороны Латвии по отношению и к России, и к Белоруссии. Соседей не выбирают, и умные люди стараются с соседями дружить, Латвия же поступает с точностью до наоборот .

Умные люди стараются Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

Есть относительно большое количество россиян, которые получили здесь вид на жительство, причем многие получили ускоренный ВНЖ. Будучи депутатом сейма Латвии, я голосовал за предоставление ускоренного вида на жительство россиянам. Они вносили определенную сумму и получали за месяц-два свой ВНЖ . Имеется в виду вносили средства не в фонд государства, они покупали здесь недвижимость. Некоторые из них живут здесь годами, развивая свой бизнес.

То, за что я голосовал в свое время, было выгодно для экономики Латвии. Эти люди покупают здесь продукты питания, бытовую технику, ходят в театры, рестораны, платят за обучение своих детей и тому подобное . Сейчас же многих из них всего этого лишат, так что им придется возвращаться.

Далеко не факт, что эти люди поддерживают политику [президента РФ] Владимира Путина, но так или иначе лишь за то, что они граждане России или Белоруссии, они будут наказаны. Причем не только через вид на жительство, но и путем запрета въезда в Латвию. Только в отдельных случаях, например в качестве воссоединения семей, они смогут сюда приехать.

— Если эти поправки всё же примут, что будет с россиянами и белорусами, у которых истек срок ВНЖ, а возможности продления нет?

— Там есть некоторые оговорки, кто имеет право остаться в Латвии. Например, супруги — если россиянка замужем за гражданином Латвии или россиянин женат на гражданке Латвии , у них будет право или здесь остаться, или сюда приехать. Есть и другие условия, но большинство должны будут срочно продавать свой бизнес. Они же (власти республики. — «Известия».) планируют еще и отбирать вид на жительство, а не только по истечению срока не продлевать. То есть многим россиянам придется в срочном порядке и по дешевке продавать свои дома, свой бизнес .

Думаю, и для Латвии будет бедой всё, что здесь происходит, и для тех россиян, которые поверили в Латвию и здесь обосновались. Но латвийские власти действуют по принципу «сам дал слово, сам взял его обратно».

Умные люди стараются Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как всё это может сказаться на экономике республики?

— Естественно, это скажется негативно, а наша экономика и так по очень многим причинам дышит на ладан. Была пандемия коронавируса, которая перевернула всё с ног на голову, но до этого очень большой процент туристов приезжал в Латвию, Ригу, Юрмалу, а россияне были самыми щедрыми туристами и оставляли значительные суммы гостиницам, ресторанам, кафе, театрам и так далее. С них платятся налоги в казну государства.

К тому же здесь у россиян не было проблем с языком . Несмотря на то что русский язык в республике узаконен как иностранный, большой процент латвийцев хорошо его знает. То есть гражданам РФ здесь было легко общаться и получать услуги. Латвия стреляет себе в ногу, не думая о народе .

«Русские в Латвии боятся признаться в том, что они русские»

— Эстония уже приняла решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными в республике. Какова вероятность, что Латвия поступит так же?

— Обычно балтийские страны по всем вопросам, связанным с отношениями с Россией или россиянами, как попугаи, повторяют друг за другом. Если прокукарекала одна республика, значит, чуть раньше или позже прокукарекают и другие . Думаю, они (власти Латвии. — «Известия») не заставят себя долго ждать в своих неправедных решениях.

— Сейчас в Евросоюзе широко обсуждается возможность запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. В частности, главы МИД стран ЕС рассмотрят этот вопрос в конце августа на неформальной встрече в Праге. Придут ли государства объединения к консенсусу или этот аспект еще сильнее расколет объединение?

Умные люди стараются Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Я ставлю большой вопросительный знак. Думаю, что вряд ли будет единое мнение или решение, но, конечно, никто не будет давить на Польшу, на Прибалтику, чтобы они свое невыгодное для сторон решение отменили. Допускаю, что Евросоюз в конечном итоге расколется, а на его месте будет создана какая-то другая международная организация .

— Нынешний диалог между Россией и Латвией нельзя назвать добрососедским, в апреле Рига даже понизила уровень дипотношений с Москвой. Кроме того, в Риге начался демонтаж памятника Освободителям. Допускаете ли вы полный разрыв дипломатических связей с РФ в обозримом будущем при такой динамике?

— Мне этого очень бы не хотелось. С соседями нужно дружить на взаимовыгодной основе. Да, события на Украине повысили русофобию в Латвии, некоторые русские боятся признаться в том, что они русские . Полностью переводится на латышский язык обучение, получается, что [в стране будут] латышские школы для латышей и латышские школы для русских и других нацменьшинств. Это уже сегрегация, которую, к примеру, США давно победили.

Наша правящая верхушка — это «Янисы, не помнящие родства». Если бы Красная армия не победила в той войне, не было бы никакой Латвии, не было бы сейма, не было бы кабинета министров, не было бы государственного латышского языка . <…> Я сожалею, что правящая партия Латвии этого не понимает или не хочет понять.

В Латвии принят и принимается целый ряд, по моему мнению, дискриминационных законов . Это закон об образовании, о гражданстве, закон — это не точная формулировка по названию, но точная по смыслу — об избавлении от советского наследия. Уже полным ходом идет снос памятников. И как пик этого безобразия — сегодня начались работы по сносу и уничтожению памятника Освободителям в Риге. Принят закон, принято решение Рижской думы, это будет стоить более €2,1 млн, но эти деньги можно было бы потратить на социальную помощь людям . Однако закон уже принят и работы начались.

Умные люди Памятник Освободителям Риги, работы по демонтажу которого начались в Пардаугаве Фото: ТАСС/Стрингер

— Вы заговорили о русофобии, как она проявляется?

— Многие русские и русскоговорящие других национальностей — граждане Латвии, и де-юре к ним как бы отношение не изменилось. Де-факто русофобия в Латвии растет , что я, естественно, осуждаю.

Уничтожение памятников, я считаю, — русофобия. Каждое 9 мая 150 тыс. человек возлагают к памятнику Освободителям цветы. Для них [снос мемориала] — это оскорбление до глубины души. Я уже не говорю о тех сотнях тысяч, которые возлагают цветы к другим памятникам, а их убирают по всей Латвии. Сейчас принято указание до 15 ноября уничтожить 69 мемориалов, но в принципе речь идет о более 300 памятников-символов, под которыми не лежат останки воинов. Хотя некоторые из них можно считать произведениями искусства.