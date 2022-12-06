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В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Лицензия телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») на вещание в Латвии аннулирована. О соответствующем решении национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны стало известно 6 декабря.

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Председатель ведомства Иварс Аболиньш сообщил агентству Leta, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство «ТВ Дождь» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — подчеркнул он.

По его словам, телеканал не предоставил трек на латвийском языке во время трансляций, показывал Крым на карте как часть территории России и называл российскую армию «нашей армией».

Как добавил Аболиньш, «ТВ Дождь» транслируется и на платформе YouTube, поэтому совет попросит соответствующие ведомства Латвии поставить геоблокировку канала на этой платформе, чтобы его контент был недоступен в Латвии.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря.

Ранее, 1 декабря, в эфире «Дождя» в выпуске программы «Здесь и сейчас» телеведущий Алексей Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

После этого его уволили с работы, а Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.

«Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию.

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