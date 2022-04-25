И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники

В единый реестр иноагентов могут быть включены родственники получивших такой статус людей. Но только если они будут признаны аффилированными с ними лицами и станут заниматься политической деятельностью. Как выяснили «Известия», эти нормы содержатся в новом законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (есть в распоряжении «Известий»). Документ в начале недели в Госдуму внесут депутаты от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и сенаторы, эту информацию подтвердили авторы законопроекта. Эксперты считают, что реформа законодательства в этой сфере назрела давно. Что объединит новый закон и как из единого реестра выйти — в материале «Известий».

Защитить Россию

В единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если они будут признаны аффилированными с ними лицами и получать какую-либо финансовую или имущественную помощь. Такая норма содержится в новом тексте законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В ближайшие дни он будет внесен в Госдуму представителями фракций и сенаторами, которые входят в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Эту информацию подтвердил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Андрей Луговой.

— Законопроект может быть внесен в ГД 25 или 26 апреля. Его необходимость вызвана актуализацией и консолидацией всех норм об иноагентах в связи с большим и растущим вниманием к этому институту недружественных России стран, которые хотят влиять на наших граждан и политику государства, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что до сих пор поправки об иноагентах вносились в целый ряд законов: об НКО, об общественных объединениях, о СМИ и других. Теперь регулировать все эти нормы будет один закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

И другие лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Аффилированные лица включены в новый законопроект, чтобы ситуация с иностранными агентами была прозрачнее. Ведь очень часто те или иные иноагенты, получающие поддержку из-за рубежа, прибегали к помощи посредников, которые также осуществляли финансирование политической деятельности. Нам хотелось сделать понятным, кто связан с этим лицом, — рассказал парламентарий.

По его словам, у юрлиц иноагентов это могут быть компании, которые с ними взаимодействуют, учредители или другие сотрудники.

— В самом законопроекте мы не расписываем, кто может быть признан аффилированным с иноагентами. Это может быть любой, кто им помогает вести такую деятельность, в том числе и родственники, — пояснил автор законопроекта.

Всего в тексте документа, который имеется в распоряжении «Известий», под аффилированными с иноагентами лицами предлагается понимать несколько категорий людей:

1) это граждане, которые осуществляют (осуществляли) политическую деятельность и получают (получавшие) денежные средства и иную имущественную помощь от НКО, незарегистрированного общественного объединения или физического лица иноагента, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности;

2) ими будут признаны те, кто входит (входил) в состав НКО или незарегистрированного общественного объединения — иноагента; к их числу будут отнесены нынешние и бывшие учредители, члены, участники, руководители либо работники организации.

Еще один автор законопроекта зампред комитета по международным делам СФ, глава парламентской комиссии по защите суверенитета Андрей Климов отметил, что появление в законопроекте аффилированных лиц связано с тем, что многие иноагенты пытаются избегать норм действующего законодательства.

— Мы видим методы, которыми они стараются действовать, и стараемся сделать так, чтобы максимально затруднить уход от ответственности, — подчеркнул сенатор.

Тем не менее говорить об ужесточении законодательства не стоит, заметил он.

— Речь идет не об ужесточении, а об уточнении норм. Закон становится более удобным для понимания и применения. На мой взгляд, он учитывает рекомендации по регулированию законодательства об иноагентах, которые поступали к нам с начала 2012 года, — пояснил парламентарий.

По его словам, под законопроектом могут поставить свою подпись другие сенаторы, которые входят в состав его комиссии, однако говорить за них пока преждевременно.

Всё в одном

Согласно пояснительной записке (также имеется в распоряжении «Известий»), законопроект даст новое определение того, кто может быть признан в России иноагентом.

В случае принятия новых норм таковым могут признать:

1) любое российское или иностранное юрлицо независимо от его организационно-правовой формы;

2) общественное объединение — российское или иностранное, — действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц;

3) физлицо независимо от его гражданства.

Условием для признания иноагентом будет получение иностранной поддержки, нахождение под иностранным влиянием и осуществление политической деятельности либо целенаправленного сбора информации в области военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

И другие лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Прописывается также, кто не может быть признан иноагентом:

1) органы публичной власти РФ, лица, подконтрольные РФ, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям; под подконтрольным лицом понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем, выраженным в обязанности исполнять указания, распоряжения, осуществлять действия, определенные иным образом;

2) религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке;

3) политические партии, зарегистрированные в установленном законом порядке;

4) публично-правовые компании;

5) государственная компания; государственные корпорации, а также лица, подконтрольные им;

6) органы управления государственными внебюджетными фондами.

«Для информирования граждан РФ о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами», — говорится в документе.

Кроме того, нормы обяжут иноагентов сообщать о наличии такого статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются.

Новацией станет и запрет влияния иностранных агентов на детей. Они не смогут вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних.

Авторы инициативы предлагают распространить на иноагентов ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Указаны и способы выйти из создающегося объединенного реестра:

1) прекращение деятельности юридического лица, общественного/иного объединения в связи

с его ликвидацией;

2) смерть физического лица;

3) уполномоченный орган может исключить из списка, если во время внеплановой проверки окажется, что иноагент в течение определенного времени не получал поддержки от иностранных источников или отказался от нее и вернул помощь иностранному лицу.

Внести ясность

По информации «Известий», законопроект будет направлен на отзыв в правительство после внесения в Госдуму. Однако сами авторы считают, что получат поддержку кабмина. От фракций его готовы концептуально поддержать в «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду».

— Это очень нужный законопроект, который конкретизирует и систематизирует законодательство об иноагентах. Они сами хотели большей ясности. Вот мы ее новыми нормами и вносим. На мой взгляд, самое главное, что в этих нормах будет упрощенный порядок выхода из иноагентов, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Еще один автор представитель фракции «эсеров» Яна Лантратова объяснила необходимость принятия новых норм защитой детей.

И другие лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы видим на примере Украины, как целенаправленно детям прививалась антироссийская идеология. Я привезла из Донбасса учебники, по которым последние годы занимались украинские школьники. Они пропитаны ненавистью к России и ко всему русскому. В них героизировали нацистов, Великую Отечественную войну называли германо-советской, а голодомор — организованным Москвой геноцидом украинского народа, — пояснила «Известиям» парламентарий.

По ее словам, именно поэтому в России должен быть запрет иностранным агентам на работу с детьми. Они не должны быть задействованы в просвещении подрастающего поколения.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что фракция поддержит законопроект, но внимательно его изучит.

Член КПРФ, зампред комиссии по расследованию фактов вмешательства Юрий Синельщиков сообщил, что коммунисты пока подписываться под законопроектом не будут, так как по ряду норм у них есть вопросы.

Во фракции «Новые люди» заявили, что пока еще не решили, как относиться к этому законопроекту.

Единый пакет

По мнению членов Общественной палаты, необходимость законопроекта назрела давно.

— Вопрос не раз поднимался на встречах президента с общественностью членами СПЧ. Идея единого реестра заслуживает внимания, поскольку удобна в плане правоприменения. Всегда удобнее всё посмотреть в одном месте. Это принцип «одного окна» и то, за что выступает Общественная палата, когда речь идет о регулировании интернета и борьбе с фейками. По такому пути надо идти — свести всё в единый пакет, — заявил «Известиям» первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, против России идет информационная война и давать послабления иноагентам неправильно.

— Есть логика в том, что родственники физлиц-иноагентов могут оказаться в реестре. Наверное, родные люди во многом разделяют взгляды и убеждения друг друга. То, что законодатели хотят защитить детей, — тоже правильно, — подчеркнул эксперт.

Это мнение разделяет директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. По ее словам, давно назрела необходимость правки законодательства в этой сфере.

И другие лица Фото: ТАСС/Максим Стулов

— Во многих странах, включая США, эти нормы гораздо жестче. Россия не должна отставать, мы должны отвечать на противодействие вмешательства во внутренние дела государства и вводить серьезную ответственность за такого рода действия, — сказала она.

«Известия» направили запрос в Союз журналистов России, который также принимал участие в подготовке предложений по реформированию законодательства об иноагентах.

По словам политолога Алексея Мартынова, нормы об иноагентах в свое время принимались очень спешно.

— Тогда за основу была принята американская практика и те законы, которые действуют в США. Но у нас уже есть и своя практика. Кроме того, главная цель — выявление организаций и лиц, которые действуют в интересах иностранных государств, — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые предыдущие недоработки создавали поле для кривотолков. А закон, объединяющий все аспекты работы иноагентов, поможет лучше его понимать.