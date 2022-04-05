Иностранная ситуация: ряд бизнес-союзов в РФ могут признать иноагентами

Ряд работающих в России бизнес-ассоциаций, которые объединяют западные компании, могут признать иноагентами. Речь идет об организациях, члены которых поддержали санкции против РФ — к примеру, приостановили работу в нашей стране. С такой инициативой в Генпрокуратуру и правительство обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Деловые объединения уже выступили против этой идеи. Однако в Госдуме отметили: российское законодательство предусматривает, что статус иноагента сегодня может получить некоммерческая организация (НКО), которая ведет общественную деятельность — и упомянутые бизнес-ассоциации под эти критерии подпадают.

Группа агентов

Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и правительство с просьбой признать иноагентами некоторые бизнес-ассоциации, которые объединяют иностранные компании. Речь идет о тех некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах и так далее), где состоят предприятия, объявившие о введении или исполнении санкций против России. Например, они приостановили работу в стране, сократили изготовление товаров или прекратили обслуживание потребителей. Такое предложение изложено в письме ОПИ от 4 апреля, с которым знакомились «Известия». Более того, вышеописанным НКО «должно быть запрещено осуществлять любые контакты с государственными служащими всех уровней», уверены в ОПИ.

Как сказано в письме, группа бизнес-объединений, участники которых представляют в России интересы иностранного капитала, ведет деструктивную деятельность. Она направлена на снижение качества и безопасности продуктов, в целом подрыв продуктовой безопасности в стране, уверены авторы. «К примеру, официальные власти США и Европы не просили компании уходить с российского рынка», — отмечено в письме.

Недипломатический статус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ОПИ считают, что в такой деятельности могут участвовать Союз участников потребительского рынка, «Руспродсоюз», Масложировой союз, «Союзмолоко», «Русбренд», Рыбный союз, «Союзнапитки», ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

Участники рынка полагают, что причиной такой инициативы могло стать обращение этих организаций 1 апреля к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность отмены маркировки для продовольственных товаров. Действующие требования негативно сказываются на себестоимости и розничных ценах продуктов и напитков, уверены в этих объединениях. Тогда как в ЦРПТ и ОПИ придерживаются противоположного мнения — маркировка должна защитить потребителя от контрафакта и фальсификата.

Председатель ОПИ Олег Павлов отметил в беседе с «Известиями», что практически все российские бизнес-ассоциации могут получить статус иноагентов. Но пока он предложил сосредоточиться на тех, кто поддержал санкции.

В правительстве рекомендовали «Известиям» обратиться в Минюст. В этом ведомстве сказали, что письмо ОПИ пока не получили. Редакция также направила запрос в Генпрокуратуру.

Недипломатический статус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» Понятие «иностранный агент» появилось в России в 2012 году. Этот термин относится к организациям, которые участвуют в политической деятельности и получают деньги из-за рубежа. Такие НКО должны были самостоятельно регистрироваться в Минюсте в качестве иноагентов, а также публично указывать свой статус. В 2020 году Госдума приняла закон, по которому иноагентом может стать физическое лицо. Например, это гражданин, который создает материалы для СМИ-иноагента. Помимо этого, иноагентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц и получающих при этом иностранное финансирование для участия в политической деятельности.

Не вовремя

Источник во фракции «Единая Россия» в Госдуме сказал «Известиям», что если бизнес-ассоциация является общественной организацией и участвует в политической деятельности, то она подпадает под действующее законодательство об иностранных агентах.

В КПРФ готовы поддержать инициативу.

— Наши граждане должны быть защищены, а те, кто нарушает российское законодательство, заслуживают наказания, — заявил «Известиям» глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В ЛДПР сказали, что для такого решения должны быть определенные факты, а не просто заявления с призывом признать кого-то иноагентом. Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг добавил, что инициатива Олега Павлова может заслуживать внимания, но ее нужно внимательно изучать.

— Это политическое предложение, пока у нас нет времени, чтобы этим заниматься, — заявил он «Известиям».

Недипломатический статус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент РСПП Александр Шохин, комментируя предложение ОПИ, сказал «Известиям», что если есть цель устранить иностранный бизнес из экономической системы России, то стоит действовать согласно инициативе.

— Но реализация этого предложения может обернуться оттоком иностранного топ-менеджмента из страны. Сотрудники зарубежных компаний, работающих в РФ, вынуждены подчиняться законодательству двух юрисдикций, то есть России и страны происхождения. А это значит, что в случае конфликта юрисдикций они выберут свою страну, — отметил он.

В центре закона об иноагентах — организации с политической направленностью, которые функционируют за счет средств из-за рубежа, напомнил «Известиям» председатель совета ТПП по развитию потребрынка Александр Борисов. Он счел неправильным и несвоевременным расширение его толкования за счет бизнес-ассоциаций.

Предложенный подход ослабит позиции бизнес-объединений как справедливого и цивилизованного механизма коммуникации делового сообщества и государства из-за искусственного ограничения членства, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Либо приведет к тому, что ассоциации приобретут статус иноагента, если не откажутся от своих зарубежных членов.

Недипломатический статус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С российским юрлицом

Входящие в «Русбренд» компании ведут добросовестный бизнес в России, поддерживая диалог с государством для развития потребительского рынка, сказали «Известиям» в ассоциации. Следуя заявленной логике, клеймо иностранных агентов ложится на сотни тысяч российских сотрудников, работающих на предприятиях, образующих «Русбренд», добавили там.

Какая может быть реальная польза для потребителя от реализации предложенной инициативы — неясно, сказали «Известиям» в «Союзнапитках». Большинство ассоциаций пищевой индустрии объединяет производителей, которые являются российскими юрлицами и находятся в стране. Они дают гражданам рабочие места, платят налоги в РФ и так далее.

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК сказали, что предложение ОПИ — непродуманное и вредное для устойчивого конструктивного диалога, который ведут отраслевые объединения с государством для развития экономики страны.

«Руспродсоюз» также против реализации предложения: союзы и ассоциации выступают экспертами и носителями знаний на многих совещаниях, а их сокращение через формальный подход приведет к разрушению диалога с отраслевым сообществом, в том числе с предприятиями, локализовавшими производства в России и создавшими рабочие места.

Недипломатический статус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ассоциации уже сдают финансовую отчетность и проходят проверки в Минюсте, поэтому такая инициатива напоминает попытку разжигания вражды по профессиональному признаку, напомнили «Известиям» в «Асконде».

В «Деловой России», «Союзмолоке», Рыбном и Масложировом союзах не ответили на вопросы издания.