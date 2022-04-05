 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН
Армия
ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области
Мир
Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
/

Иностранная ситуация: ряд бизнес-союзов в РФ могут признать иноагентами

Почему общественники выступили против деловых ассоциаций, среди участников которых есть западные компании
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный слайд
Начало статьи
Иностранная ситуация: ряд бизнес-союзов в РФ могут признать иноагентами
2022-04-04 19:01:48">
2022-04-04 19:01:48
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд работающих в России бизнес-ассоциаций, которые объединяют западные компании, могут признать иноагентами. Речь идет об организациях, члены которых поддержали санкции против РФ — к примеру, приостановили работу в нашей стране. С такой инициативой в Генпрокуратуру и правительство обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Деловые объединения уже выступили против этой идеи. Однако в Госдуме отметили: российское законодательство предусматривает, что статус иноагента сегодня может получить некоммерческая организация (НКО), которая ведет общественную деятельность — и упомянутые бизнес-ассоциации под эти критерии подпадают.

Группа агентов

Явки и роли: в Госдуме просят проверить НКО на получение денег от Великобритании
Кому и на что выделены крупные суммы

Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и правительство с просьбой признать иноагентами некоторые бизнес-ассоциации, которые объединяют иностранные компании. Речь идет о тех некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах и так далее), где состоят предприятия, объявившие о введении или исполнении санкций против России. Например, они приостановили работу в стране, сократили изготовление товаров или прекратили обслуживание потребителей. Такое предложение изложено в письме ОПИ от 4 апреля, с которым знакомились «Известия». Более того, вышеописанным НКО «должно быть запрещено осуществлять любые контакты с государственными служащими всех уровней», уверены в ОПИ.

Как сказано в письме, группа бизнес-объединений, участники которых представляют в России интересы иностранного капитала, ведет деструктивную деятельность. Она направлена на снижение качества и безопасности продуктов, в целом подрыв продуктовой безопасности в стране, уверены авторы. «К примеру, официальные власти США и Европы не просили компании уходить с российского рынка», — отмечено в письме.

Недипломатический статус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Логотипичная ситуация: инобизнес снова просит не наказывать за символику Meta
Что может ждать производителей за упаковку с торговыми марками корпорации, признанной в РФ экстремистской

В ОПИ считают, что в такой деятельности могут участвовать Союз участников потребительского рынка, «Руспродсоюз», Масложировой союз, «Союзмолоко», «Русбренд», Рыбный союз, «Союзнапитки», ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

Участники рынка полагают, что причиной такой инициативы могло стать обращение этих организаций 1 апреля к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность отмены маркировки для продовольственных товаров. Действующие требования негативно сказываются на себестоимости и розничных ценах продуктов и напитков, уверены в этих объединениях. Тогда как в ЦРПТ и ОПИ придерживаются противоположного мнения — маркировка должна защитить потребителя от контрафакта и фальсификата.

Председатель ОПИ Олег Павлов отметил в беседе с «Известиями», что практически все российские бизнес-ассоциации могут получить статус иноагентов. Но пока он предложил сосредоточиться на тех, кто поддержал санкции.

В правительстве рекомендовали «Известиям» обратиться в Минюст. В этом ведомстве сказали, что письмо ОПИ пока не получили. Редакция также направила запрос в Генпрокуратуру.

Недипломатический статус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Справка «Известий»

Понятие «иностранный агент» появилось в России в 2012 году. Этот термин относится к организациям, которые участвуют в политической деятельности и получают деньги из-за рубежа. Такие НКО должны были самостоятельно регистрироваться в Минюсте в качестве иноагентов, а также публично указывать свой статус. В 2020 году Госдума приняла закон, по которому иноагентом может стать физическое лицо. Например, это гражданин, который создает материалы для СМИ-иноагента. Помимо этого, иноагентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц и получающих при этом иностранное финансирование для участия в политической деятельности.

Не вовремя

Уход платежом красен: в ГД предложили ввести налог для «возвращенцев»
Сколько может составить сбор для компаний, которые захотят снова войти на российский рынок

Источник во фракции «Единая Россия» в Госдуме сказал «Известиям», что если бизнес-ассоциация является общественной организацией и участвует в политической деятельности, то она подпадает под действующее законодательство об иностранных агентах.

В КПРФ готовы поддержать инициативу.

— Наши граждане должны быть защищены, а те, кто нарушает российское законодательство, заслуживают наказания, — заявил «Известиям» глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В ЛДПР сказали, что для такого решения должны быть определенные факты, а не просто заявления с призывом признать кого-то иноагентом. Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг добавил, что инициатива Олега Павлова может заслуживать внимания, но ее нужно внимательно изучать.

— Это политическое предложение, пока у нас нет времени, чтобы этим заниматься, — заявил он «Известиям».

Недипломатический статус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Сохранить российское лицо: руководитель Baring Vostok зарегистрировал ООО в РФ
Поможет ли это инвестфонду обойти санкции

Президент РСПП Александр Шохин, комментируя предложение ОПИ, сказал «Известиям», что если есть цель устранить иностранный бизнес из экономической системы России, то стоит действовать согласно инициативе.

— Но реализация этого предложения может обернуться оттоком иностранного топ-менеджмента из страны. Сотрудники зарубежных компаний, работающих в РФ, вынуждены подчиняться законодательству двух юрисдикций, то есть России и страны происхождения. А это значит, что в случае конфликта юрисдикций они выберут свою страну, — отметил он.

В центре закона об иноагентах — организации с политической направленностью, которые функционируют за счет средств из-за рубежа, напомнил «Известиям» председатель совета ТПП по развитию потребрынка Александр Борисов. Он счел неправильным и несвоевременным расширение его толкования за счет бизнес-ассоциаций.

Предложенный подход ослабит позиции бизнес-объединений как справедливого и цивилизованного механизма коммуникации делового сообщества и государства из-за искусственного ограничения членства, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Либо приведет к тому, что ассоциации приобретут статус иноагента, если не откажутся от своих зарубежных членов.

Недипломатический статус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С российским юрлицом

Заводы выстоят: кто выиграет от национализации иностранных компаний
Экономисты призвали принять меры для сохранения рабочих мест

Входящие в «Русбренд» компании ведут добросовестный бизнес в России, поддерживая диалог с государством для развития потребительского рынка, сказали «Известиям» в ассоциации. Следуя заявленной логике, клеймо иностранных агентов ложится на сотни тысяч российских сотрудников, работающих на предприятиях, образующих «Русбренд», добавили там.

Какая может быть реальная польза для потребителя от реализации предложенной инициативы — неясно, сказали «Известиям» в «Союзнапитках». Большинство ассоциаций пищевой индустрии объединяет производителей, которые являются российскими юрлицами и находятся в стране. Они дают гражданам рабочие места, платят налоги в РФ и так далее.

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК сказали, что предложение ОПИ — непродуманное и вредное для устойчивого конструктивного диалога, который ведут отраслевые объединения с государством для развития экономики страны.

«Руспродсоюз» также против реализации предложения: союзы и ассоциации выступают экспертами и носителями знаний на многих совещаниях, а их сокращение через формальный подход приведет к разрушению диалога с отраслевым сообществом, в том числе с предприятиями, локализовавшими производства в России и создавшими рабочие места.

Недипломатический статус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ассоциации уже сдают финансовую отчетность и проходят проверки в Минюсте, поэтому такая инициатива напоминает попытку разжигания вражды по профессиональному признаку, напомнили «Известиям» в «Асконде».

В «Деловой России», «Союзмолоке», Рыбном и Масложировом союзах не ответили на вопросы издания.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022