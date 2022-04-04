Сохранить российское лицо: руководитель Baring Vostok зарегистрировал ООО в РФ

Руководитель фонда частных инвестиций Baring Vostok Филипп Шведов создал в России юрлицо без британского участия. Филипп Шведов зарегистрировал ООО «БВСПГ», следует из данных «Спарка», которые проанализировали «Известия». По словам юристов, это могло быть сделано для передачи российскому юрлицу портфеля активов Baring Vostok в связи с новыми санкциями Запада и контрмерами РФ. Таким образом, филиал иностранной компании формально больше не будет вести деятельность в России, однако по факту продолжит функционировать. Юристы отметили, что такие сделки могут сопровождаться опционом на обратный выкуп активов организацией с иностранным участием после ослабления санкционного давления.

Руководитель, которого нет

По данным «Спарк-Интерфакс», руководителем филиала компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед» (фонд частных инвестиций Baring Vostok) является Филипп Андреевич Шведов. 17 марта 2022 года он зарегистрировал в России юрлицо без иностранного участия — ООО «БВСПГ» (на английском «BVCPG» LLC). Уставной капитал новой организации составляет 10 тыс. рублей, ее отрасль — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Такая же сфера работы указана и у Baring Vostok.

Представитель Baring Vostok не ответил на вопросы «Известий» о причинах регистрации юрлица руководителем компании.

31 марта на сайте Baring Vostok в разделе «Команда» человека по имени Филипп Шведов не было. Уже 1 апреля раздел «Команда» исчез с онлайн-портала фонда, а по поиску в интернете выдавалась пустая страница. При этом в разделе «О нас» остались фотографии партнеров и сотрудников Baring Vostok. Там указано, что в организации работают «40 опытных профессионалов». Их портреты сменяются при обновлении страницы, но имена и должности не указаны.

Сохранить российское лицо Майкл Калви Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По-прежнему на сайте Baring Vostok фигурирует портрет основателя и партнера фонда Майкла Калви. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 5,5 года лишения свободы условно с обязательством отмечаться во ФСИН за растрату $2,5 млрд банка «Восточный».

Справка «Известий» Baring Vostok — это частный инвестиционный фонд, филиал британской компании, зарегистрированной в Гернси. Фонд специализируется на капиталовложениях в Россию и страны СНГ с 1994 года, говорится на сайте организации. За всё время компания вложила $2,8 млрд в 80 проектов. Средний срок инвестиций — шесть лет, Baring Vostok делает не более четырех инвестиций в год на сумму от $30 млн до $200 млн. Фонд инвестировал в такие российские компании, как «Яндекс», «Озон», «ВкусВилл», Gett и др.

Уйти, но остаться

«Известия» спросили юристов, с какой целью руководителем Baring Vostok могло быть создано новое юрлицо без иностранного участия. Все они сошлись во мнении, что это необходимо для продолжения деятельности инвестфонда в России в условиях западных санкций и российских контрмер.

Аббревиатура компании «БВСПГ» намекает контрагентам и партнерам о явной взаимосвязи с компанией «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед», указал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

Сохранить российское лицо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В связи с российскими ответными мерами Федеральная служба судебных приставов (ФССП) перестала перечислять платежи с должников в пользу коллекторских агентств с иностранным участием, рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Под контролем фонда Baring Vostok находится «Первое коллекторское бюро».

— В свете контрсанкций со стороны ФССП Baring Vostok через руководителя своего аккредитованного на территории РФ филиала создала российское ООО для целей сохранения возможности получения денежных средств с российских должников. Кроме того, имеются и другие мотивы — невозможность расчета с инвесторами в краткосрочной перспективе с учетом того, что деньги зачисляются на казначейские счета, — пояснил Владимир Кузнецов.

У иностранного бизнеса, который хочет сделать громкое заявление об уходе с российского рынка, но при этом сохранить здесь свои активы, есть три выхода, рассказал председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов. Первый — передать активы в доверительное управление. Второй — продать их лицу, подконтрольному бенефициару. Третий — продать корпоративный контроль третьим лицам с условием предоставления продавцу права обратного выкупа.

Сохранить российское лицо Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— С учетом действующих сегодня ограничений самым простым вариантом для иностранных компаний является продажа акций или долей в российском бизнесе по условной цене своим российским партнерам или менеджменту. В этом случае вместе со сделкой заключается опцион на обратный выкуп, который может быть реализован после того, как ситуация стабилизируется. Именно этот способ рассматривает большинство иностранных инвесторов, решивших приостановить свою деятельность, — констатировал Ярослав Богданов.

Закон о национализации иностранного бизнеса еще не принят, однако российские власти уже назвали три варианта дальнейшей работы зарубежных компаний: продолжать полноценное функционирование, передать свою долю под управление российских партнеров и прекратить работу в РФ, закрыв производство и уволив сотрудников, заявил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.

— Действия Baring Vostok по регистрации российского юридического лица (ООО «БВСПГ») укладываются в реализацию второго из описанных выше сценариев, — подчеркнул Валерий Зинченко.

По его словам, юридические механизмы такой передачи могут быть разными. Например, сделки, подразумевающие переход права собственности на акции (доли), или одновременное использование опционов обратного выкупа.