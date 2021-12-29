Явки и роли: в Госдуме просят проверить НКО на получение денег от Великобритании

﻿Минюст просят проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО . По информации «Известий», такой запрос на имя министра Константина Чуйченко направил первый зампред комитета ГД по безопасности Андрей Луговой. В своем обращении он сообщает, что деньги выделены на 34 проекта организациям, работающим в 17 городах России . В министерстве «Известиям» сообщили, что запрос депутата пока не получили. Эксперты считают, что в случае подтверждения этой информации виновные российские граждане и организации должны понести ответственность по всей строгости закона.

Недружественные действия

Как выяснили «Известия», первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил запрос на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в котором просит провести проверку информации о финансировании МИД Великобритании (Форин-офис) российских НКО .

«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян , подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening» , — говорится в запросе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также депутат сообщает, что особенно масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах и лоббирование закона о домашнем насилии . По его мнению, это делается для создания напряженности в обществе и роста протестных настроений. В числе городов, на которые выделен значительный бюджет, Андрей Луговой называет Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Великий Новгород, Псков, Пензу, Екатеринбург, Челябинск, Йошкар-Олу, Пермь и Томск.

Явки и роли Фото: ТАСС/Антон Ваганов

«Работа кинофестиваля «Бок о Бок», фонда «Шаги», Екатеринбургского ресурсного центра для ЛГБТ и ЛГБТ-музея связана с привлечением как можно большей доли россиян к позициям толерантности, продвижением идей сексуальных меньшинств, воспитанием лидеров — представителей ЛГБТ», — сообщается в документе.

Кроме того, как уточняет депутат, отдельное внимание МИД Великобритании уделяет теме международного сотрудничества, вовлечению регионов и стран-соседей «в диалог по постсоветским конфликтам» . По его словам, этим направлением занимается СМИ «Кавказский узел» совместно с Independent Peace Associates — Независимыми мирными ассоциациями, Центром внешней политики (Лондон), Украинским центром независимых политических исследований (UCIPR).

«На проект, реализуемый Школой гражданского образования из Лондона под руководством Леона Конрада, Форин-офис, а также его партнеры SIDA, NUPI, Konrad-Adenauer Stiftung, Шведский институт, USRF, МИД Финляндии, Совет Европы и частные доноры выделили почти 300 млн рублей до 2023 года — это самый высокооплачиваемый проект из всех остальных», — говорится в запросе.

Также Андрей Луговой сообщает, что за реализацию указанных задач отвечают руководители проектов (Projects Officer): Анастасия Назарян, Анна Шугалеева, Анастасия Шадарова, Ирина Сарычева и Арина Доля.

«Прошу вас в рамках полномочий, предоставленных вам действующим законодательством, дать поручение проверить эту информацию и принять необходимые меры», — просит министра депутат .

В интересах России

Как пояснил Андрей Луговой «Известиям», обратить внимание на эту ситуацию его побудило несколько причин.

— Учитывая мои отношения с Великобританией (Лондон считает Лугового убийцей экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. — «Известия»), я особенно внимательно наблюдаю за всеми недружественными действиями МИД Великобритании и спецслужб на территории России. Та информация, которая активно сейчас гуляет в интернете, говорит о том, что Форин-офис под прикрытием организаций на самом деле ведет подрывную работу. Причем тайным образом пытаются финансировать те или иные структуры, чтобы под видом продвижения демократии проводить недружественную политику , — пояснил депутат.

По его словам, запрос был направлен в Минюст, так как сначала хотелось бы понять, являются ли организации, которые указаны в документе, иностранными агентами .

— Поэтому мы заинтересовались ими, а также гражданами РФ, которые не регистрировались иноагентами, но, вероятно, получают иностранные деньги на проведение той или иной работы. Поэтому мы сейчас займемся всесторонним расследованием, а затем привлечением их к ответственности , — отметил парламентарий.

«Известия» обратились в Минюст с просьбой прокомментировать обращение депутата. Однако в пресс-службе министерства сообщили, что запрос Андрея Лугового еще не получили.

Также «Известия» обратились в организации, указанные в запросе, с предложением прокомментировать информацию о том, что они могут получать иностранное финансирование. На момент публикации материала оперативный ответ получить не удалось.

Явки и роли Фото: Global Look Press/Houdek Martina

О других фактах вмешательства Туманного Альбиона стало известно в октябре этого года . В интернете были опубликованы документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Великобритании в 2018 году. В них говорилось о целях и задачах Лондона в РФ, распределении сумм на пропаганду ЛГБТ, развитие сети блогеров . Также предполагалось установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. Кроме того, в документе были указаны заявки от российских СМИ на получение финансирования со стороны посольства.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующими масштабы вмешательства Британии в дела России .

«Достоянием общественности стал «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019–2020 годах». <…> Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», — написала Захарова.

Политтехнолог Олег Матвейчев заявил «Известиям», что России необходимо ужесточать закон об иностранных агентах .

— Британия вмешивается в дела России со времен Ивана Грозного. Есть версия, что царь Грозный и вся его семья были отравлены англичанами. На их совести смерти нескольких российских императоров: Павла I, Александра I, Николая l, Александра ll и Николая ll. Где-то косвенно, где-то напрямую Великобритания была к ним причастна. Постоянно в России были английские шпионы. Поэтому в новых фактах вмешательства ничего удивительного нет, — пояснил эксперт.

По его словам, на эти цели тратятся громадные деньги, гораздо больше, чем миллиард рублей. Причем есть финансовые транши, которые остаются незамеченными. Эксперт убежден, что деятельность таких НКО необходимо запрещать .

С этим мнением отчасти согласен политтехнолог Александр Твердов. По его словам, если нарушаются законы РФ, то виновные в этом должны нести ответственность. Тем более что речь идет о вмешательстве во внутренние дела России.