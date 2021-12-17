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Минюст признал иноагентом дальневосточное общественное движение «Маяк»

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Минюст РФ внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, дальневосточное общественное движение «Маяк». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 17 декабря.

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«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено дальневосточное общественное движение «Маяк», — говорится в публикации.

Также в соответствующий список внесена организация по реализации социально-правовых программ «Лилит».

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. При этом, по его словам, закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость государства от постороннего вмешательства.

3 декабря Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четырех журналистов. Так, в список попали: Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна. Кроме того, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, включена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативно служащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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