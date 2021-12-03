Российский Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четырех журналистов. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 3 декабря.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова обсудили закон об иноагентах. По словам главы государства, данный закон не должен нарушать права граждан.

Так российский лидер отреагировал на слова председателя о том, что закон об иноагентах и практику его применения надо упорядочить, «чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный».

21 октября глава государства заявил, что в стране нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. По его словам, некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова.

В августе Песков сообщил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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