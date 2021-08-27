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Песков ответил на обращение журналистов по закону об иноагентах

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Закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства, возникающие по этому вопросу споры могут быть предметом для обсуждения. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В нашей стране должен быть такой закон, при том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне — с этим сталкиваются практически все страны мира — происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы. В этих целях часто используются НКО, журналисты, средства массовой информации», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал обращение ряда журналистов к президенту России Владимиру Путину и руководству страны с требованием отказаться от практики включения СМИ и их сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Песков отметил, что власти видели это «достаточно эмоциональное обращение», но не согласны с формулировкой «преследование», так как речь идет о применении положений закона. В то же время данное обращение заслуживает внимания, подчеркнул он.

«Как таковой этот закон должен быть и он будет. Другое дело, что в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, журналистского цеха кажется несовершенным правоприменение, некоторые положения закона — это то, что должно конструктивно обсуждаться. В первую очередь внутри самого цеха, и потом уже нашими законодателями и представителями исполнительной власти», — заключил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков отметил, что на Совете безопасности РФ 27 августа этот вопрос обсуждаться не будет, так как международная обстановка «изобилует целым набором острых вопросов».

Днем ранее представитель Кремля не исключил внесение изменений в закон об иноагентах, если правоприменительная практика выявит такую необходимость.

30 апреля Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

В конце декабря прошлого года президент подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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