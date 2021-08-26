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В Кремле не исключили внесение изменений в закон об иноагентах
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В Кремле не исключили внесение изменений в закон об иноагентах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.

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«Если действительно «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — сказал Песков на брифинге 26 августа.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал ситуацию, которую привел в беседе один из журналистов. Как отметил представитель прессы, СМИ или некоммерческие организации могут получить из-за рубежа добровольное финансирование, которое им не требовалось, и уже этот факт является поводом для присвоения им статуса иноагента. Вместе с тем, когда чиновникам законом запрещено иметь двойное гражданство, один из указов президента разрешает его сохранить, если отказаться от гражданства другого государства невозможно.

В ответ на это Песков отметил, что параллель не совсем уместна, пояснив при этом, что исключениями в случае с чиновниками может быть ситуация, когда они имеют гражданство Украины, но ввиду политических обстоятельств не могут от него отказаться.

Песков также напомнил, что действующая редакция закона об иноагентах позволяет организациям выйти из этого статуса, однако, по его словам, пока что подобная практика не сложилась.

30 апреля президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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