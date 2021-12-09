Путин заявил о необходимости юридически выверить закон об иноагентах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО.

«Я согласен, давайте еще раз проанализируем, посмотрим, поработаем, и в рамках специально созданных, может быть, структур. И если здесь есть какие-то перекосы и перегибы, их надо, безусловно, убрать. Согласен с вами», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент РФ подчеркнул важность того, чтобы юридически проверенные инструменты «не наносили ущерба нам самим, чтобы ни в коем случае понятия не подменялись и не мешали патриотически настроенным людям с критическим взглядом на то, что происходит в стране, эффективно осуществлять свою деятельность в интересах нашего государства и нашего народа».

При этом, по его словам, закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость государства от построенного вмешательства.

«Российский закон об иноагентах — очень легкая версия законодательства, которым свой суверенитет защищают другие страны», — считает российский лидер.

Ранее в четверг президент России указал на необходимость оценить, как функционирует и к чему приводит закон об иноагентах. По его словам, работа над соответствующими инициативами требует аккуратности.

3 декабря Путин обсудил закон об иноагентах с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Он подчеркнул, что данный закон не должен нарушать права граждан.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также заявлял, что данный закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.