Путин заявил о необходимости оценить работу закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин 9 декабря указал на необходимость оценить, как функционирует и к чему приводит закон об иноагентах.

Он подчеркнул, что данный документ следует обсудить с профессиональным сообществом.

«Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, на это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», — заявил глава государства на заседании Совета по правам человека.

По его словам, работа над соответствующими инициативами требует аккуратности.

«Законодательство о СМИ-иноагентах должно не допустить вмешательства извне, но не обесточить необходимые для развития страны инструменты», — подчеркнул российский лидер.

3 декабря Путин обсудил закон об иноагентах с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Он подчеркнул, что данный закон не должен нарушать права граждан.

21 октября российский лидер заявил, что в стране нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. Также он согласился, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также заявлял, что данный закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.