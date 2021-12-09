Прямой эфир
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Армия
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине
Авто
Российский авторынок в ноябре занял второе место в Европе
Армия
Правительство РФ выделит еще 44,6 млрд рублей на разработку авиадвигателя ПД-35
Спорт
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием домашней фанатской трибуны на два матча
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»

Путин заявил о необходимости оценить работу закона об иноагентах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 9 декабря указал на необходимость оценить, как функционирует и к чему приводит закон об иноагентах.

Он подчеркнул, что данный документ следует обсудить с профессиональным сообществом.

«Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, на это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», — заявил глава государства на заседании Совета по правам человека.

По его словам, работа над соответствующими инициативами требует аккуратности.

«Законодательство о СМИ-иноагентах должно не допустить вмешательства извне, но не обесточить необходимые для развития страны инструменты», — подчеркнул российский лидер.

3 декабря Путин обсудил закон об иноагентах с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Он подчеркнул, что данный закон не должен нарушать права граждан.

21 октября российский лидер заявил, что в стране нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. Также он согласился, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также заявлял, что данный закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021