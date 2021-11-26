Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Нобелевский призыв»

Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв». Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 26 ноября.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 26 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв». В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — указано в публикации.

Уточняется, что общество учредили российские физические лица, ранее включенные в данный реестр. В их числе Вольтская Т.А., Клепиковская Е.Д., Сотников Д.В., Симонов Е.А., Сурначева Е.Д., Арапова Г.Ю., Перлом Р.А., Маетная Е.В. и Соловьева Е.А.

11 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал» (признана в России НКО-иноагентом). Ведомство объяснило инициативу тем, что при осуществлении своей деятельности указанная организация скрывала факт выполнения ею функции иностранного агента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.