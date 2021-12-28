Плохая память: что привело к ликвидации «Международного Мемориала»

Верховный суд 28 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации НКО «Международный Мемориал». В 2016 году Минюст признал эту организацию иностранным агентом, однако она, как установил суд, так и не выполнила требований закона о соответствующей маркировке своих материалов. Кроме того, все эти годы «Мемориал» продолжал получать многомиллионное финансирование из-за рубежа — есть информация, что за шесть месяцев 2021 года его объем составил 189 млн рублей. Защита «Мемориала» уже заявила, что намерена обжаловать решение «всеми законными способами» . При этом эксперты считают, что ликвидация этого НКО никак не скажется на работе по реабилитации жертв политических репрессий .

От маркировки до финансирования

Общество «Мемориал» возникло в 1987 году как некоммерческая организация, целями которой были заявлены исследование политических репрессий в СССР и увековечивание памяти жертв сталинского режима. В 1991-м оно было зарегистрировано как всесоюзное, а после распада Советского Союза стало международным. Именно это международное сотрудничество привело к тому, что в 2016-м «Мемориал» признали иностранным агентом в соответствии с поправками от 2012 года в Закон о некоммерческих организациях (НКО).

Плохая память Представители правоохранительных органов у здания Верховного суда РФ Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

По сведениям «Известий», полученным от источников, знакомых с деятельностью организации, в последние годы она продолжала получать финансирование из-за рубежа. Так, за шесть месяцев 2021 года «Мемориалу» поступило из иностранных источников 189 млн рублей. В 2019 году общая сумма поступлений из-за границы составила 131,2 млн рублей, в 2020-м — 147,8 млн рублей . Среди зарубежных спонсоров — Фонд Фридриха Наумана, Фонд Генриха Белля, Фонд Кербера и ряд других. На судебном заседании также прозвучала информация о денежных поступлениях из США, Германии, Люксембурга.

В 2019–2020 годах на основании протоколов, составленных правоохранительными органами , Роскомнадзор выносил в отношении Общества , а также его председателя Яна Рачинского постановления о штрафах за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в публикациях . В дальнейшем Тверской районный суд Москвы оставил решения надзорного органа без изменений. Общая сумма штрафов в итоге превысила 4,7 млн рублей — как сообщил суду ответчик, все они были оплачены.

Иск о ликвидации всех подразделений «Международного Мемориала» Генеральная прокуратура подала в Верховный суд в ноябре. На заседании 23 декабря представители надзорного ведомства подчеркивали: имеющаяся на сайте общества маркировка о статусе иностранного агента выполнена ненадлежащим образом. Кроме того, по мнению истца, информация о статусе должна содержаться на всех страницах сайта и материалах, а не только на заглавной, как практикует ответчик.

Работа ведется давно

28 декабря Верховный суд завершил рассмотрение дела по существу. В ожидании решения у здания ВС на Поварской начали собираться сторонники «Мемориала», а в зале присутствовали представители посольств Швеции, Бельгии, Эстонии, Испании, Нидерландов, Франции и еще восьми европейских стран, а также Канады.

— «Международный Мемориал» создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне, — заявил в ходе прений прокурор Алексей Жафяров. — С 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тыс., а МВД — 3 млн человек. Работа продолжается и по сей день. Между тем за последние два года «Мемориал» ни разу не обратился к нам за реабилитацией. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников.

Иск Генпрокуратуры о ликвидации организации поддержали Минюст и Роскомнадзор.

Плохая память Судья Верховного суда России выносит приговор во время слушания дела о закрытии правозащитной группы «Международный Мемориал» в Москве, Россия Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

— Вся информация, распространяемая организацией, подлежит маркировке, — пояснила в Верховном суде представитель Роскомнадзора. — Отсюда прямой вывод, что информация о маркировке не может быть размещена только на главной странице сайта. Совокупностью доказательств подтверждает правомерность требований иска.

Защитники НКО все обвинения ожидаемо отвергали, называя их политически мотивированными и ведущими к принятию неправосудных решений. Однако, выслушав все стороны, судья ВС Алла Назарова вынесла решение о ликвидации НКО «Международный Мемориал».

— После ликвидации юридического лица наступают правовые последствия, — пояснил «Известиям» юрист, член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. — «Мемориал» прекращает быть субъектом правоотношений. Его оставшееся имущество после полного удовлетворения требований кредиторов передается учредителям (участникам). А все сотрудники организации, согласно Трудовому кодексу РФ, должны быть уволены либо на стадии принятия решения о ликвидации, либо после вынесения судом решения.

Существуют и пути обжалования процедуры ликвидации, подчеркнул эксперт. Срок исковой давности составляет один год, кроме того, заинтересованное лицо в течение трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ вправе направить в налоговую мотивированное заявление о наличии возражений.

— Если поступает такое заявление от заинтересованного лица, решение об исключении ЕГРЮЛ не принимается, — отметил он.

Проигравшая сторона планирует обжаловать решение суда «всеми законными способами», заявила «Известиям» адвокат НКО Мария Эйсмонт.

— Я предполагала высокую вероятность благоприятного решения, — сказала она. — Такая организация, как «Мемориал», не может быть ликвидирована, сколько бы протоколов ни было составлено.

Плохая память Сторонники правозащитной группы «Международный Мемориал» и журналисты у здания суда после слушания дела в Верховном суде России о закрытии «Международного Мемориала» в Москве, Россия Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Однако гражданское общество после исчезновения «Мемориала» ничего не потеряет, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

— Основную работу по увековечиванию памяти жертв репрессий ведут государство и те ведомственные архивы и организации, в которых содержатся материалы репрессированных , — сказал «Известиям» историк. — Например, архив ФСБ. Кроме того, в соответствии с нашим законодательством любой человек, у которого есть репрессированные родственники, может получить сведения из этих архивов, познакомиться с делами. И такая работа ведется уже давно, с 1990-х годов. Сам «Мемориал» в своей работе опирается на документы, которые находятся у государства.

По оценке Михаила Мягкова, с годами «Мемориал» отошел от своей первоначальной миссии и занялся политизацией истории. Организация призывает чтить память только репрессированных и игнорирует жертв геноцида, которые отдали жизнь в боях за Родину, а это неправильно, рассуждает эксперт.

29 декабря Мосгорсуд продолжит рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации признанного в России НКО-иноагентом подразделения «Мемориала» — одноименного правозащитного центра.