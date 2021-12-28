Плохая память: что привело к ликвидации «Международного Мемориала»
Верховный суд 28 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации НКО «Международный Мемориал». В 2016 году Минюст признал эту организацию иностранным агентом, однако она, как установил суд, так и не выполнила требований закона о соответствующей маркировке своих материалов. Кроме того, все эти годы «Мемориал» продолжал получать многомиллионное финансирование из-за рубежа — есть информация, что за шесть месяцев 2021 года его объем составил 189 млн рублей. Защита «Мемориала» уже заявила, что намерена обжаловать решение «всеми законными способами». При этом эксперты считают, что ликвидация этого НКО никак не скажется на работе по реабилитации жертв политических репрессий.
От маркировки до финансирования
Общество «Мемориал» возникло в 1987 году как некоммерческая организация, целями которой были заявлены исследование политических репрессий в СССР и увековечивание памяти жертв сталинского режима. В 1991-м оно было зарегистрировано как всесоюзное, а после распада Советского Союза стало международным. Именно это международное сотрудничество привело к тому, что в 2016-м «Мемориал» признали иностранным агентом в соответствии с поправками от 2012 года в Закон о некоммерческих организациях (НКО).
Представители правоохранительных органов у здания Верховного суда РФ
По сведениям «Известий», полученным от источников, знакомых с деятельностью организации, в последние годы она продолжала получать финансирование из-за рубежа. Так, за шесть месяцев 2021 года «Мемориалу» поступило из иностранных источников 189 млн рублей. В 2019 году общая сумма поступлений из-за границы составила 131,2 млн рублей, в 2020-м — 147,8 млн рублей. Среди зарубежных спонсоров — Фонд Фридриха Наумана, Фонд Генриха Белля, Фонд Кербера и ряд других. На судебном заседании также прозвучала информация о денежных поступлениях из США, Германии, Люксембурга.
В 2019–2020 годах на основании протоколов, составленных правоохранительными органами, Роскомнадзор выносил в отношении Общества, а также его председателя Яна Рачинского постановления о штрафах за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в публикациях. В дальнейшем Тверской районный суд Москвы оставил решения надзорного органа без изменений. Общая сумма штрафов в итоге превысила 4,7 млн рублей — как сообщил суду ответчик, все они были оплачены.
Иск о ликвидации всех подразделений «Международного Мемориала» Генеральная прокуратура подала в Верховный суд в ноябре. На заседании 23 декабря представители надзорного ведомства подчеркивали: имеющаяся на сайте общества маркировка о статусе иностранного агента выполнена ненадлежащим образом. Кроме того, по мнению истца, информация о статусе должна содержаться на всех страницах сайта и материалах, а не только на заглавной, как практикует ответчик.
Работа ведется давно
28 декабря Верховный суд завершил рассмотрение дела по существу. В ожидании решения у здания ВС на Поварской начали собираться сторонники «Мемориала», а в зале присутствовали представители посольств Швеции, Бельгии, Эстонии, Испании, Нидерландов, Франции и еще восьми европейских стран, а также Канады.
— «Международный Мемориал» создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне, — заявил в ходе прений прокурор Алексей Жафяров. — С 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тыс., а МВД — 3 млн человек. Работа продолжается и по сей день. Между тем за последние два года «Мемориал» ни разу не обратился к нам за реабилитацией. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников.
Иск Генпрокуратуры о ликвидации организации поддержали Минюст и Роскомнадзор.
Судья Верховного суда России выносит приговор во время слушания дела о закрытии правозащитной группы «Международный Мемориал» в Москве, Россия
— Вся информация, распространяемая организацией, подлежит маркировке, — пояснила в Верховном суде представитель Роскомнадзора. — Отсюда прямой вывод, что информация о маркировке не может быть размещена только на главной странице сайта. Совокупностью доказательств подтверждает правомерность требований иска.
Защитники НКО все обвинения ожидаемо отвергали, называя их политически мотивированными и ведущими к принятию неправосудных решений. Однако, выслушав все стороны, судья ВС Алла Назарова вынесла решение о ликвидации НКО «Международный Мемориал».
— После ликвидации юридического лица наступают правовые последствия, — пояснил «Известиям» юрист, член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. — «Мемориал» прекращает быть субъектом правоотношений. Его оставшееся имущество после полного удовлетворения требований кредиторов передается учредителям (участникам). А все сотрудники организации, согласно Трудовому кодексу РФ, должны быть уволены либо на стадии принятия решения о ликвидации, либо после вынесения судом решения.
Существуют и пути обжалования процедуры ликвидации, подчеркнул эксперт. Срок исковой давности составляет один год, кроме того, заинтересованное лицо в течение трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ вправе направить в налоговую мотивированное заявление о наличии возражений.
— Если поступает такое заявление от заинтересованного лица, решение об исключении ЕГРЮЛ не принимается, — отметил он.
Проигравшая сторона планирует обжаловать решение суда «всеми законными способами», заявила «Известиям» адвокат НКО Мария Эйсмонт.
— Я предполагала высокую вероятность благоприятного решения, — сказала она. — Такая организация, как «Мемориал», не может быть ликвидирована, сколько бы протоколов ни было составлено.
Сторонники правозащитной группы «Международный Мемориал» и журналисты у здания суда после слушания дела в Верховном суде России о закрытии «Международного Мемориала» в Москве, Россия
Однако гражданское общество после исчезновения «Мемориала» ничего не потеряет, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
— Основную работу по увековечиванию памяти жертв репрессий ведут государство и те ведомственные архивы и организации, в которых содержатся материалы репрессированных, — сказал «Известиям» историк. — Например, архив ФСБ. Кроме того, в соответствии с нашим законодательством любой человек, у которого есть репрессированные родственники, может получить сведения из этих архивов, познакомиться с делами. И такая работа ведется уже давно, с 1990-х годов. Сам «Мемориал» в своей работе опирается на документы, которые находятся у государства.
По оценке Михаила Мягкова, с годами «Мемориал» отошел от своей первоначальной миссии и занялся политизацией истории. Организация призывает чтить память только репрессированных и игнорирует жертв геноцида, которые отдали жизнь в боях за Родину, а это неправильно, рассуждает эксперт.
29 декабря Мосгорсуд продолжит рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации признанного в России НКО-иноагентом подразделения «Мемориала» — одноименного правозащитного центра.