Истина в войне: кабмин поддержал штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Правительство дало положительный отзыв на законопроект о появлении в КоАПе новой статьи о штрафах за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны , а также за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа. Документ имеется в распоряжении «Известий». Его готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, депутаты которой уверены в том, что историческая правда о войне нуждается в законодательной защите .

Не отождествляй

Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» Елены Ямпольской и Александра Жукова «О внесении изменений в КоАП РФ». Документом предлагается ввести в кодекс новую статью 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» .

В качестве наказания за эти действия депутаты предлагают установить для граждан штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц — штрафы от 1 тыс. до 4 тыс. рублей; для юрлиц — штрафы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если нарушение будет совершено повторно, то граждане заплатят от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или им грозит арест на 15 суток. Должностные лица отдадут казне от 5 тыс. до 20 тыс. рублей или получат дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. Юрлицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток .

Истина в войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Правительством РФ законопроект может быть поддержан при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве кабина, который имеется в распоряжении «Известий». В нем правительство предлагает депутатам дополнительно прописать органы, уполномоченные рассматривать дела и составлять административные протоколы о данных правонарушениях . Кроме того, кабмин просит парламентариев проработать финансово-экономическое обоснование законопроекта, подтверждающее незатратный характер новых норм.

Как пояснили «Известиям» в аппарате профильного комитета Госдумы по культуре, з амечания правительства были учтены и проработаны авторами .

«Законопроектом предусматривается, что протоколы по новой статье КоАПа будут составлять представители органов внутренних дел и Роскомнадзора, также возбуждение административных дел по данному составу будет возможно прокурором. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет суд », — пояснили в парламенте.

Также там отметили, что к законопроекту добавлено финансово-экономическое обоснование, где говорится о том, что дополнительных средств бюджета на эти цели не потребуется.

Истина в войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также в Госдуме напомнили, что этим летом парламент принял закон об установлении запрета публичного отождествления в выступлениях, произведениях, СМИ, в интернете действий СССР и Германии во время ВОВ, а также отрицания решающей роли советского народа в победе над нацизмом. Теперь за нарушение этих норм вводится наказание.

Защитить историю

Документ уже внесен в Госдуму. Как выяснили «Известия», в большинстве фракций инициативу коллег оценивают положительно.

— Конечно, мы поддержим данный законопроект, так как считаем действия по отождествлению роли СССР и Германии недопустимыми. Тут больше важен вопрос размера штрафов. Если они будут символическими, то никого не остановят . На мой взгляд, нужно наказывать не деньгами, а административными работами, например, по уборке могил воинов, погибших в Великой Отечественной войне, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко также сообщил, что коммунисты новые нормы поддержат.

— В последнее время очень часто можно услышать информацию об искажении роли СССР в победе. Среди русофобов стало модно делать такие заявления. Поэтому, конечно, за это должно быть серьезное наказание. Тем более что мы приняли поправку в Конституцию о защите исторической памяти , — пояснил он «Известиям».

Истина в войне Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С этим мнением согласны в «Единой России».

— Безусловно, мы этот законопроект поддержим. Если те, кто искажают историю, не понимают по-хорошему и продолжают это делать, они будут наказаны штрафами. Мы обязаны защитить историческую память о тех, кто сражался в этой войне и защитил нашу Родину и весь мир от фашизма , — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции Адальби Шхагошев.

В ЛДПР и партии «Новые люди» также готовы инициативу поддержать, но хотят более детально изучить ее.