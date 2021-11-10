Истина в войне: кабмин поддержал штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии
Правительство дало положительный отзыв на законопроект о появлении в КоАПе новой статьи о штрафах за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа. Документ имеется в распоряжении «Известий». Его готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, депутаты которой уверены в том, что историческая правда о войне нуждается в законодательной защите.
Не отождествляй
Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» Елены Ямпольской и Александра Жукова «О внесении изменений в КоАП РФ». Документом предлагается ввести в кодекс новую статью 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
В качестве наказания за эти действия депутаты предлагают установить для граждан штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц — штрафы от 1 тыс. до 4 тыс. рублей; для юрлиц — штрафы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
Если нарушение будет совершено повторно, то граждане заплатят от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или им грозит арест на 15 суток. Должностные лица отдадут казне от 5 тыс. до 20 тыс. рублей или получат дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. Юрлицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток.
«Правительством РФ законопроект может быть поддержан при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве кабина, который имеется в распоряжении «Известий». В нем правительство предлагает депутатам дополнительно прописать органы, уполномоченные рассматривать дела и составлять административные протоколы о данных правонарушениях. Кроме того, кабмин просит парламентариев проработать финансово-экономическое обоснование законопроекта, подтверждающее незатратный характер новых норм.
Как пояснили «Известиям» в аппарате профильного комитета Госдумы по культуре, замечания правительства были учтены и проработаны авторами.
«Законопроектом предусматривается, что протоколы по новой статье КоАПа будут составлять представители органов внутренних дел и Роскомнадзора, также возбуждение административных дел по данному составу будет возможно прокурором. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет суд», — пояснили в парламенте.
Также там отметили, что к законопроекту добавлено финансово-экономическое обоснование, где говорится о том, что дополнительных средств бюджета на эти цели не потребуется.
Также в Госдуме напомнили, что этим летом парламент принял закон об установлении запрета публичного отождествления в выступлениях, произведениях, СМИ, в интернете действий СССР и Германии во время ВОВ, а также отрицания решающей роли советского народа в победе над нацизмом. Теперь за нарушение этих норм вводится наказание.
Защитить историю
Документ уже внесен в Госдуму. Как выяснили «Известия», в большинстве фракций инициативу коллег оценивают положительно.
— Конечно, мы поддержим данный законопроект, так как считаем действия по отождествлению роли СССР и Германии недопустимыми. Тут больше важен вопрос размера штрафов. Если они будут символическими, то никого не остановят. На мой взгляд, нужно наказывать не деньгами, а административными работами, например, по уборке могил воинов, погибших в Великой Отечественной войне, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.
Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко также сообщил, что коммунисты новые нормы поддержат.
— В последнее время очень часто можно услышать информацию об искажении роли СССР в победе. Среди русофобов стало модно делать такие заявления. Поэтому, конечно, за это должно быть серьезное наказание. Тем более что мы приняли поправку в Конституцию о защите исторической памяти, — пояснил он «Известиям».
С этим мнением согласны в «Единой России».
— Безусловно, мы этот законопроект поддержим. Если те, кто искажают историю, не понимают по-хорошему и продолжают это делать, они будут наказаны штрафами. Мы обязаны защитить историческую память о тех, кто сражался в этой войне и защитил нашу Родину и весь мир от фашизма, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции Адальби Шхагошев.
В ЛДПР и партии «Новые люди» также готовы инициативу поддержать, но хотят более детально изучить ее.
Политтехнолог Александр Твердов считает тему борьбы с искажением роли СССР во Второй мировой войне актуальной. По его словам, в некоторых западных странах уже сформировалось мнение, что ее выиграли США, и это транслируется по всему миру. Он убежден, что Россия должна защищать свою историю, но не только штрафами, а еще и информационно, более активно рассказывая молодому поколению о событиях того времени. Наказание в 1 или 2 тыс. рублей никого не заставит задуматься, должно быть что-то посерьезнее, резюмировал эксперт.