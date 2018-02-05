Уборка снега в Москве займет девять дней

Порядка девяти дней понадобится столичным коммунальщикам на уборку города от снега. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на уборку города от снега по имеющимся нормативам потребуется около девяти дней, однако коммунальщики сделают всё возможное, чтобы справиться с последствиями сильнейшего снегопада гораздо раньше, сообщает телеканал «360». Вместе с тем Бирюков отметил, что работу коммунальных служб осложни похолодание: в ближайшее время температура воздуха в столице опустится до -17 градусов. Кроме того, до среды в городе моет выпасть до 8 см осадков. Он добавил, что за последние сутки с московских улиц вывезли 1,2 млн кубометров снега.

Ранее сообщалось, что с субботы до 21:00 воскресенья в Москве выпало 38 см снега. Это больше месячной февральской нормы. В понедельник синоптики пообещали ослабление снегопадов.