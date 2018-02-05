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Снегопад не повлиял на работу столичного метрополитена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обрушившийся на столицу снегопад не повлиял на работу московского метро благодаря слаженной работе сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службу столичной подземки.

Движение поездов осуществляется штатно по всем линиям. Для удобства пассажиров с 07:00 до 12:00 все кассы подземки работали в усиленном режиме. Кроме того, на 10 станциях дополнительно работают мобильные кассиры и мобильные стойки. 

Отмечается, что за ночь с открытых станций метро, а также с перехватывающих парковок было убрано 2,5 тыс. кубометров снега, сообщает телеканал «360». Также работники метрополитена расчищали снег и подходы к станциям, чистили крыши станций, проверяли работу систем электроснабжения и отопления. В уборке снега всего было задействовано 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 5 февраля было объявлено штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Из-за поваленного дерева и обрыва линии электропередачи один человек погиб и пятеро пострадали. Из-за сильнейшего снегопада столичным школьникам разрешили не ходить в школу.

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