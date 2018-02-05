Прямой эфир

Ухудшение погодных условий ожидается в центральной России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный ветер со скоростью до 25 м/с, метели и последующие туманы ожидаются в центральной части России, предупреждают спасатели. Ухудшение погодны коснется и жителей приволжских районов РФ, отмечается в сообщении МЧС.

Гидрометцентр России сообщает, что во Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской и Ярославской областях будут наблюдаться снежные накаты, заносы и гололедица. Сильный ветер со скоростью до 20 м/с ожидается во Владимирской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях.

В приволжских регионах прогнозируется ветер с порывами ветра до 25 м/с. Туман ожидается в республиках Башкортостан и Татарстан, Оренбургской и Саратовской областях.

Ранее портал iz.ru сообщил, что жителей столичного региона ожидают самые холодные сутки в феврале. С 3 по 5 февраля снегопады обрушили на Москву 122% месячной нормы осадков. В связи с непогодой столичные власти объявили посещение школ свободным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад обрушил на Москву 122% месячной нормы осадков
В мэрии Москвы предрекли новый рекорд высоты сугробов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017