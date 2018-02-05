Ухудшение погодных условий ожидается в центральной России

Сильный ветер со скоростью до 25 м/с, метели и последующие туманы ожидаются в центральной части России, предупреждают спасатели. Ухудшение погодны коснется и жителей приволжских районов РФ, отмечается в сообщении МЧС.

Гидрометцентр России сообщает, что во Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской и Ярославской областях будут наблюдаться снежные накаты, заносы и гололедица. Сильный ветер со скоростью до 20 м/с ожидается во Владимирской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях.

В приволжских регионах прогнозируется ветер с порывами ветра до 25 м/с. Туман ожидается в республиках Башкортостан и Татарстан, Оренбургской и Саратовской областях.

Ранее портал iz.ru сообщил, что жителей столичного региона ожидают самые холодные сутки в феврале. С 3 по 5 февраля снегопады обрушили на Москву 122% месячной нормы осадков. В связи с непогодой столичные власти объявили посещение школ свободным.