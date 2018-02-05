Столичные службы готовы к 19-градусным морозам

Городские службы готовы к серьезному похолоданию, которое ожидается в ночь на вторник, 6 февраля. О грядущих 19-градусных морозах сообщалось ранее.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, к морозам готовы все системы жизнеобеспечения мегаполиса.

«Мы готовы пережить любые морозы, мы ожидаем ближайшей ночью до минус 19 градусов», — сказал Бирюков в прямом эфире телеканала «Россия 24». «В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает, все резервные системы города приведены в полную готовность», — заключил Бирюков.

В минувшие выходные сильнейшие снегопады испытали Москву «на прочность». Снегопад обрушил на Москву 122% месячной нормы осадков, власти Москвы в связи с сильным снегопадом объявили посещение школ свободным.