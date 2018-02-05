Прямой эфир
Сюжет:

Столичные службы готовы к 19-градусным морозам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городские службы готовы к серьезному похолоданию, которое ожидается в ночь на вторник, 6 февраля. О грядущих 19-градусных морозах сообщалось ранее.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, к морозам готовы все системы жизнеобеспечения мегаполиса.

«Мы готовы пережить любые морозы, мы ожидаем ближайшей ночью до минус 19 градусов», — сказал Бирюков в прямом эфире телеканала «Россия 24». «В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает, все резервные системы города приведены в полную готовность», — заключил Бирюков.

В минувшие выходные сильнейшие снегопады испытали Москву «на прочность». Снегопад обрушил на Москву 122% месячной нормы осадков, власти Москвы в связи с сильным снегопадом объявили посещение школ свободным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
50 тыс. жителей Приволжского федерального округа остаются без света
Манул из Московского зоопарка удивился снегу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017