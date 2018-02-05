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50 тыс. жителей Приволжского федерального округа остаются без света

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Без энергоснабжения после сильнейших снегопадов остаются 50 тыс. жителей четырех регионов Приволжского федерального округа (ПФО). В центральной части России и ПФО в минувшие выходные прошли снегопады, сопровождавшиеся метелью и сильным ветром.

«РИА Новости» сообщает со ссылкой на МЧС, что нарушено энергоснабжение потребителей в Саратовской, Пензенской, Ульяновской области и республике Татарстан. Всего в зону отключения попали 143 населенных пункта и 121 социально значимый объект.

Ремонтно-восстановительные работы проводят 88 бригад энергетиков и 106 единиц спецтехники.

Портал iz.ru сообщил, что за субботу и воскресенье в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. За прошедшие сутки с московских улиц вывезли 1,2 млн кубометров снега.

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