Прямой эфир
Сюжет:

За сутки во Владимире выпало 117% месячной нормы снега

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество выпавших за последние сутки осадков во Владимире составило 117% от месячной нормы. Как информирует пресс-служба городской администрации, сейчас высота снежного покрова превышает 50 см.

«По уточненным данным, за последние сутки на город Владимир выпало 117% от месячной нормы осадков, высота снежного покрова превысила 50 см, поэтому основные силы коммунальных служб направлены на расчистку городских территорий», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Сейчас коммунальные службы города продолжают расчистку городских улиц от снега, в ликвидации последствий снегопадов задействованы 1270 человек и 72 единицы техники от управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, глава городской администрации Андрей Шохин выразил благодарность горожанам, которые вышли на расчистку своих дворов и детских площадок.

Ранее портал iz.ru писал, что в центральной части России ожидается усиление ветра до 25 м/с, метели и туманы. В ночь на 5 февраля в Москве было объявлено штормовое предупреждение, а также предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура Петербурга проверит ответственных за уборку улиц
Уборка снега в Москве займет девять дней

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017