За сутки во Владимире выпало 117% месячной нормы снега

Количество выпавших за последние сутки осадков во Владимире составило 117% от месячной нормы. Как информирует пресс-служба городской администрации, сейчас высота снежного покрова превышает 50 см.

«По уточненным данным, за последние сутки на город Владимир выпало 117% от месячной нормы осадков, высота снежного покрова превысила 50 см, поэтому основные силы коммунальных служб направлены на расчистку городских территорий», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Сейчас коммунальные службы города продолжают расчистку городских улиц от снега, в ликвидации последствий снегопадов задействованы 1270 человек и 72 единицы техники от управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, глава городской администрации Андрей Шохин выразил благодарность горожанам, которые вышли на расчистку своих дворов и детских площадок.

Ранее портал iz.ru писал, что в центральной части России ожидается усиление ветра до 25 м/с, метели и туманы. В ночь на 5 февраля в Москве было объявлено штормовое предупреждение, а также предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности.