Пикник на обочине

Зимой в метро, на вокзалах, вблизи торговых центров нередко можно встретить бездомных. Кого-то легко идентифицировать по неприятному запаху или неопрятному внешнему виду, но многие не выделяются в толпе и никак себя не выдают. В этом заслуга благотворительных центров, занимающихся социальной помощью. Подробности — в материале портала iz.ru.

Сосредоточены такие организации в основном в Москве и Питере, что неудивительно: люди со всей страны съезжаются сюда в поисках работы, многие в итоге остаются без крыши над головой. Задача таких структур не только накормить, отмыть и обогреть, а в первую очередь вернуть человека в общество, помочь ему выбраться с улицы. Иногда для этого достаточно восстановить документы и купить билет в родной город, если близкие готовы принять бродягу. Но если человеку некуда уехать, ему помогают встать на ноги и начать новую жизнь.

Постоянный двор

Практически каждый столичный бродяга рано или поздно приходит в «Ангар спасения». Это двор в самом центре Москвы с отапливаемой палаткой, вокруг которой расположены душевая, гардеробная и единственная в городе парикмахерская для бездомных. Там работают добровольцы, которые несколько раз в неделю совершенно бесплатно стригут гостей «Ангара». Парикмахерское кресло расположено в небольшой будке. После санобработки туда садятся бездомные: за одну смену парикмахеру удается постричь восемь-девять человек. Приходят в основном мужчины.

picnic1 «Ангар спасения» для бездомных и людей в трудной жизненной ситуации, установленный православной службой «Милосердие» Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Посетитель преображается за считаные минуты: косматую бороду сбривают, остриженные волосы остаются на полу. Из «Ангара» он выходит обновленным: в чистой одежде и с новой прической. В таком виде бродягу не прогонят из торгового центра и других мест, куда они приходят погреться. К тому же у опрятно выглядящего человека гораздо больше шансов найти подработку. Неприятный запах и небрежный внешний вид — самая главная причина, по которой люди сторонятся бездомных и относятся к ним брезгливо.

В канун Рождества в гости к «Ангару» приехал патриарх Кирилл. Он отобедал с бездомными и пообщался с ними во время трапезы. Предстоятель РПЦ рассказал о трудностях и материальных проблемах, пережитых им в юности, и дал наставления гостям социального центра.

Автор цитаты «Перед вами человек, который не в палатах царских родился и не в богатстве жил, у которого тоже был опыт выхода из тяжелого материального положения. Знаю, что многие из вас по стечению обстоятельств оказались в этом месте. Но отсюда есть два пути. Один путь — смириться с тем, что есть, и сказать «ну и пускай так будет». Этот путь не приведет ни к чему хорошему. А есть другой путь — сказать «нет, так быть не должно, я должен сделать что-то, чтобы выйти из этого состояния». Здесь место, где вы можете принять такое решение», — сказал патриарх Кирилл.

Культурная прачечная

В петербургской «Ночлежке» знают всё о том, как помогать бездомным: это старейшая организация в стране, которая на протяжении вот уже 28 лет помогает людям в трудной жизненной ситуации. Они организовали первый и крупнейший в городе реабилитационный приют и установили три палатки для обогрева. Но этим всё не ограничилось: для бездомных здесь открыта единственная в стране прачечная, где каждый может постирать и высушить свою одежду, а не просто сдать ее и получить другую.

«Человеку, оказавшемуся на улице, очень сложно найти место, где можно постирать вещи. Люди, испытывающие раздражение по поводу внешнего вида бездомных, редко об этом задумываются. Процентов 70 тех, кто приходит за помощью в «Ночлежку», — это люди, в которых сложно опознать бездомных», — рассказала специалист по связям с общественностью «Ночлежки» Влада Гасникова.

picnic2 Первый в России бесплатный сервис стирки и сушки одежды для бездомных и малоимущих людей, созданный благотворительной организацией «Ночлежка» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Самое сложное в открытии прачечной или душевой — согласование этих объектов с городскими властями. Построить прачечную удалось благодаря кооперации с бизнесменами: директор крупной сети коммерческих прачечных решил взять на себя все расходы по оплате аренды помещения и поставке оборудования. Порошок в прачечную для бездомных поставляют бесплатно. За прошлый год ее посетили почти 4 тыс. человек, многие приходят стирать вещи дважды в месяц.

Автор цитаты «Дежурный следит за тем, чтобы не было злоупотреблений. Например, не ходили по несколько раз в неделю. Поначалу мы боялись, что будут массово приходить любители халявы из близлежащих домов. Бывает, что жители приходят. Но люди, которые идут стирать свои вещи в бесплатную прачечную вместе с бездомными, явно делают это не от хорошей жизни», — уточняет представитель «Ночлежки». Пока вещи стираются и сушатся, человек может прождать несколько часов. Многие снимают с себя все вещи и сидят в халатах и тапочках, которые предоставляют в самой прачечной.

Простые радости и сложные судьбы

Некоторые пошли еще дальше: волонтеры московского фонда «Друзья на улице» не только организуют питание для бездомных, но и создали для них некое подобие МФЦ. Он так и называется — многофункциональный центр «Дом друзей на улице». Это одно из немногих мест в столице, откуда бездомных людей не прогоняют. Здесь можно сделать фото на документы, воспользоваться интернетом и телефоном.

picnic3 Вход в МФЦ «Дом друзей на улице» Фото: Светлана Файн

Нужно это в первую очередь для того, чтобы бездомные попробовали отыскать своих близких или найти работу. Но попасть туда с улицы не так-то просто, вход по записи. Помещение центра не очень большое, и принять всех желающих разом невозможно. Записывают в МФЦ по телефону и во время выездного кормления бездомных на улицах.

«Доступ в интернет тоже по записи, каждому отводится по полчаса. У нас были случаи, когда родственников находили через соцсети и уезжали к ним. Компьютер стоит посреди зала. Если человеку хочется просто поболтать с друзьями или посмотреть фильм, он может это сделать. Но на все полчаса», — рассказал волонтер фонда Андрей Волков.

Летом для бездомных организовывали футбольные состязания. Матчи проводятся регулярно по нескольку раз в год. Команды смешанные: студенты, волонтеры и бездомные.

Автор цитаты «Во время футбольного матча ты часть команды и прежде всего важно — забить гол. А есть ли при этом у тебя дом и чисто ли ты одет — все эти вопросы уходят на второй план», — добавляет Волков.

picnic4 Гости «Дома друзей на улице» играют в шашки Фото: Светлана Файн

Несколько лет назад для бездомных организовывали кинопоказы. На экране советская классика —«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Сейчас летние показы организует столичный департамент соцзащиты.

В зимнее время бесплатные сеансы время от времени проводит сеть кинотеатров «Москино». Но не специально для бездомных, а для всех желающих. Едва ли кто-то запретит гражданину «без прописки» посмотреть кино, если его внешний вид ничем не отличается от большинства посетителей кинотеатра.

С миру по нитке

В регионах такие центры только начали открываться, а помощь оказывается в основном усилиями энтузиастов. Например, в Челябинске врач Евгений Косовских оказывает бездомным бесплатную медицинскую помощь прямо на улице. По выходным багажник арендованного им УАЗа трансформируется во врачебный кабинет. Перевязки, измерение давления, выдача таблеток и бинтов — всем этим он занимается даже в 25-градусный мороз. Замерзшие, уставшие, простуженные — другой помощи этим людям в столице Южного Урала ждать попросту неоткуда. Впрочем, соседство с передвижным медпунктом оказалось не всем по душе. Соседи начали жаловаться.

picnic5 Врач-волонтер оказывает бездомным бесплатную медицинскую помощь Фото: youtube.com

«Наша стоянка в стороне от двора ближе к мусорным бакам. Так как жители местного двора начали высказывать претензии против нашей деятельности. Причина, с их слов, простая, цитируем: «Мы брезгуем скоплением ваших бомжей на нашей детской площадке, они источник инфекции и всё ломают», — пишет доктор в своей группе «ВКонтакте». — Гуляющих по площадке детей мы ни разу не видели в этом дворе за восемь месяцев нашей деятельности! Но людей не переспорить. И мы решили отдалиться».

В Перми группа неравнодушных женщин начала вязать теплые вещи для бездомных. В суровые морозы такой подарок без преувеличения спасает им жизни. Поначалу в Клубе теплого вязания было всего три человека, сейчас единомышленников уже около тридцати. Женщины собираются вместе и вяжут носки, варежки, шапки и шарфы, которые потом передают нуждающимся.

picnic6 Клуб теплого вязания в Перми передает бездомным теплые вещи Фото: Global Look Press/dpa/Roland Weihrauch

Автор цитаты «Когда бездомные получают подарок, они обычно теряются. Не знают, что и сказать. Осенью мы передавали связанные вещи, и они действительно оценили, что кто-то специально для них вязал», — рассказывает основатель клуба Наталья Логинова.

Сейчас в Перми хотят открыть библиотеку для бездомных. Ее создадут на базе социальной гостиницы, где проживают люди, способные к труду и готовые вернуться к обычной жизни. Там появятся книги и развивающие игры. Главное, как утверждают создатели проекта, не количество, а качество книг. Они должны мотивировать человека развиваться и менять свою жизнь к лучшему. Возможности держать в социальном центре большую библиотеку нет, поэтому решили ограничиться сотней экземпляров.

picnic7 На базе социальной гостиницы в Перми появится библиотека Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

«Заведующая социальной гостиницей рассказала, что у них нет ничего для того, чтобы люди могли заниматься самообразованием и формировать свой досуг. Но она бы не хотела, чтобы библиотеку воспринимали исключительно как развлечение. Поэтому мы отказались от легкого чтива и любовных романов», — рассказала инициатор идеи Анна Фадеева.

По ее словам, жестких критериев для отбора книг нет. Их будут выбирать сами волонтеры на свой вкус. На текущий момент в фонд библиотеки собрали уже около 25 изданий. Волонтер рассказала, что наибольшее впечатление на бездомных произвела книга Ника Вуйчича. В конце концов у них есть и руки, и ноги, и голова на плечах.