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Библиотеку для бездомных создают в Перми

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Волонтеры создают библиотеку при центре социальной адаптации для бездомных в Перми, в котором ежедневно ночуют порядка 100 человек. 

Организаторы акции — участники оказывающего помощь бездомным проекта «На улице» будут принимать книги и средства на их покупку от всех желающих до 29 января. 

«За время нашего проекта мы очень впечатлились тем, как на наших бездомных влияют хорошие книги вроде Ника Вуйчича и игры в шахматы, поэтому решили собрать хорошую библиотеку и игры для них», — говорится на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»

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