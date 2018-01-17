Библиотеку для бездомных создают в Перми

Волонтеры создают библиотеку при центре социальной адаптации для бездомных в Перми, в котором ежедневно ночуют порядка 100 человек.

Организаторы акции — участники оказывающего помощь бездомным проекта «На улице» будут принимать книги и средства на их покупку от всех желающих до 29 января.

«За время нашего проекта мы очень впечатлились тем, как на наших бездомных влияют хорошие книги вроде Ника Вуйчича и игры в шахматы, поэтому решили собрать хорошую библиотеку и игры для них», — говорится на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».