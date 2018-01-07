Патриарх Кирилл пообедал с бездомными в Рождество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил центр помощи бездомным «Ангар спасения» в Москве.

Данный центр является единственным подобным учреждением в Москве. Он был создан православной службой «Милосердие». Бездомные здесь могут помыться, постричься, поесть, получить доврачебную помощь и теплые вещи.

В частности, патриарх ознакомился с работой центра, осмотрел душевые комнаты и пообедал с бездомными, передает «РИА Новости».

За обедом Кирилл рассказал оставшимся без крова посетителям центра о своем трудном детстве.

«Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля», — сказал патриарх.

Кирилл выразил надежду, что бездомные смогут найти выход из тяжелой жизненной ситуации, и заверил, что церковь окажет им поддержку.

«Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся, — беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета», — отметил Кирилл.