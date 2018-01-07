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Патриарх Кирилл призвал сокращать разрыв между богатыми и бедными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском телеинтервью призвал российские власти направить усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными.

«Расслоение общества — это огромная проблема. Все это сегодня присутствует в нашей жизни», — заявил священнослужитель.

«Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше возникает негативной энергии», — считает предстоятель Российской православной церкви.

Он указал на «политическое, социальное и духовное измерение» этой проблемы. «Но это, конечно, вызов для власти: для законодательной власти, для исполнительной власти», — цитирует «РИА Новости» заявление патриарха.

Богатые и бедные всегда будут, но важно, чтобы разрыв между ними сокращался и «чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания», уточнил священнослужитель.

Как сообщал iz.ru, патриарх Кирилл в праздник Рождества Христова посетит бездомных, которые собираются в столичном «Ангаре спасения».

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