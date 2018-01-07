Патриарх Кирилл в Рождество посетит московских бездомных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетит бездомных, которые собираются в столичном «Ангаре спасения».

«В день Рождества Христова у патриарха особенно насыщенная программа: он посетит «Ангар спасения» — церковный центр помощи бездомным», — сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. По его словам, патриарх проведет встречу с людьми, «которые по самым разным причинам остались без крова», поздравит их с праздником и подарит подарки.

В церковном центре «Ангар спасения» столичные бездомные могут переночевать, отдохнуть, согреться в холодное время, а также обратиться за социальной, медицинской и юридической помощью.

