Патриарх Кирилл выступил против отказа от расчета наличными

Русская церковь обеспокоена тенденцией отказа от расчета наличными деньгами, поскольку это ограничивает свободу человека. С таким заявлением выступил патриарх Кирилл.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», — отметил патриарх в интервью телеканалу «Россия».

Он указал на то, что в стране есть «горячие головы», которые с восторгом относятся к идее ликвидации наличных денег и переходу на электронные карточки.

При этом предстоятель церкви не исключает, что правительства могут блокировать банковские карточки, если гражданин не проявляет лояльности. В качестве примера он привел процедуру получения гражданства в «одной из европейских стран».

Желающим демонстрировали ролик, где «в красках» представлена тема ЛГБТ. Если человек не признавал позицию, представленную в ролике, то он не проходил отсев.

«А если доступ к финансам будет ограниченным вот такого рода условиями?» — задался вопросом патриарх.

При этом Кирилл подчеркнул, что церковь приветствует внедрение цифровых технологий, поскольку это обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений».