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Патриарх Кирилл призвал политиков помнить, что «человек — это не животное»

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Политикам следует не забывать о «высочайших запросах духа и разума» россиян. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения литургии в храме Торжества Православия в Алтуфьеве. 

Он отметил, что политики в основном уделяют внимание решению экономических проблем, и подчеркнул, что игнорирование духовной сферы жизни может привести к негативным результатам. 

«Ну, конечно, власть и существует для того, чтобы решать экономические в том числе проблемы. Но как важно, чтобы в этом послании к людям не забывалось о самом главном — что человек ведь это не животное, он имеет или должен иметь высочайшие запросы — запросы духа и разума», — приводит «РИА Новости» слова патриарха. 

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