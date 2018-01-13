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Власти Петербурга подготовили пункты для обогрева бездомных

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Власти Северной столицы подготовили пункты для обогрева бездомных, в городе работают 13 домов для ночевки, туда могут прийти 290 нуждающихся человек. В ряде районов Санкт-Петербурга около 200 человек смогут согреться в специальных палатках.

Волонтеры предлагают бездомным горячее питание и медицинский осмотр, сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные комитета по социальной политике Смольного. К 15 января в Петербурге температура воздуха опустится до -8 градусов днем и до -11 ночью.

В 18 районах города пополнен фонд теплой одежды и обуви, их готовы выдать бездомным.

Ранее сообщалось, что петербургский суд постановил ликвидировать профсоюз «Рабочая ассоциация».

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