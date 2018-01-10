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Петербургский суд постановил ликвидировать профсоюз «Рабочая ассоциация»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Санкт-Петербургский городской суд в среду, 10 января, постановил ликвидировать юридическое лицо межрегионального профсоюза сотрудников автопредприятий России «Рабочая ассоциация». Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Там отметили, что в числе доводов, послуживших основанием для принятия решения о закрытии организации, были ведение ею «политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства, наличие иностранного финансирования». К участию в процессе были привлечены петербургские управления Минюста и Федеральной налоговой службы.

Глава профсоюза Алексей Этманов, комментируя решение суда, заявил о планах оспорить его в Верховном суде.

«Фонтанка.ру», ссылаясь на Этманова, уточняет, что профсоюз действительно занимался сбором подписей, однако это делалось в рамках борьбы за права трудящихся.

Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) был создан в 2006 году председателями двух других профсоюзных организаций — завода «Форд» во Всеволожске (Ленинградская область) и «АвтоВАЗа» в Тольятти (Самарская область). Как сообщается на сайте МПРА, сегодня в организацию входят сотрудники более чем 16 автопредприятий. Она также является членом Конфедерации труда России и глобального профсоюза IndustriALL.

Как отмечает «Интерфакс», широкую известность «Рабочая ассоциация» получила в 2007 году после забастовки на заводе «Форд».

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