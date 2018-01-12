Новый конкурс на ремонт участка КАД проведут в Петербурге

В Петербурге отменен на реконструкцию и строительство участка КАД протяженностью 14,3 км от станции Горская до Приозерского шоссе. Причиной стала замена одной федеральной целевой программы на другую.

Финансирование работ должно снова пройти согласование в Министерстве транспорта РФ, Министерстве финансов РФ и в Минэкономразвития РФ. Завершение этой процедуры ожидается к концу января. Об этом информирует телеканал «78». Тендер объявят снова после поадресного утверждения проекта. Стоимость реконструкции участка превышает 6 млрд рублей.

Как сообщал портал iz.ru, второй съезд с Кольцевой автодороги (КАД) построят в Кронштадте. Это необходимо для запуска большой рекреационно-исторической зоны. Власти планируют провести в этой зоне Международный военно-морской салон и Главный военно-морской парад в день ВМФ.