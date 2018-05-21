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Известный советский ученый Анатолий Буденный оказался бездомным

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Советский ученый-изобретатель, кандидат наук Анатолий Буденный оказался на улице и уже много лет вынужден жить в ночлежках. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Создатель сварочного аппарата «Русич» и полного двоичного сумматора, на базе которого в 1960-х годах предполагалось сконструировать самый быстрый по тем временам процессор, лишился жилья после смерти супруги. Ее родственники выгнали его из квартиры.

Несчастье Анатолия Буденного получило широкий резонанс после публикации в сети видео, на кадрах которого автор ролика передает бездомному еду через открытое окно автомобиля, а сам ученый представляется и просит снимающего рассказать всем о его судьбе.

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