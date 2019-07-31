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Главный онколог поддержал премирование за выявление рака на медосмотре

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн выразил мнение, что премирование медработников за выявление рака у пациентов, проходящих медосмотр или диспансеризацию, может повысить эффективность ранней диагностики таких болезней. Об этом в среду, 31 июля, пишет ТАСС.

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«Если к этой борьбе подключаются и врачи общей практики, специалисты, которые встречают вас в поликлинике во время профилактического осмотра, — хирурги, отоларингологи, дерматологи, стоматологи, гинекологи, урологи, — и проявляют онконастороженность, шансов найти и обезвредить эту болезнь становится еще больше», — сказал он.

По словам онколога, при премировании у врачей появится стимул привлекать людей на профосмотры и диспансеризацию даже тогда, когда человек отказывается от прохождения обследований.

С соответствующей инициативой выступил Минздрав 29 июля. В проекте отмечается, что врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение диспансеризации и профосмотра, а также медицинские работники, которые назначили диагностические исследования и своевременно установили диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием, будут получать выплаты в размере 500 рублей.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

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