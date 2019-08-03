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Ученые определили основную причину появления рака

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Фото: medicalxpress.com/NIH
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Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США определили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток.

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Как сообщает портал Medical Xpress, исследователи изучили более 10 тыс. образцов тканей из 32 типов раковых опухолей и сравнили их ДНК с мутациями в базах данных.

Оказалось, что у пациентов с низкой выживаемостью наблюдались изменения в гене TP53, который обычно останавливает рост и деление клетки при ее повреждении.

Так, в 91% всех рассмотренных случаев заболевания раком наблюдались дефекты в обеих копиях гена TP53. Также были обнаружены еще четыре гена, чья высокая активность в опухолях связана с угрозой развития рака, передает «Газета.ру».

Ранее врачи рассказали о хронических заболеваниях, которые приводят к возникновению рака. В частности, медики выделили гастрит с пониженной кислотностью, язву желудка, гепатиты В и С, мастопатию, различные эрозии и дисплазию.

Кроме того, к развитию онкологического заболевания приводят запущенные заболевания кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барр.

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