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Стало известно состояние Алена Делона после инсульта

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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Известный французский актер Ален Делон несколько недель назад перенес инсульт и сейчас проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона.

По словам сына, сейчас состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений. До этого в течение трех недель Делон находился в отделении интенсивной терапии в больнице Парижа.

14 июня сообщалось, что Делон был экстренно доставлен в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен. Тогда помощник артиста заявил, что госпитализация понадобилась лишь для проведения обследования, так как артист страдает от сердечной аритмии и следит за своим здоровьем.

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