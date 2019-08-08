Стало известно состояние Алена Делона после инсульта

Известный французский актер Ален Делон несколько недель назад перенес инсульт и сейчас проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона.

По словам сына, сейчас состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений. До этого в течение трех недель Делон находился в отделении интенсивной терапии в больнице Парижа.

14 июня сообщалось, что Делон был экстренно доставлен в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен. Тогда помощник артиста заявил, что госпитализация понадобилась лишь для проведения обследования, так как артист страдает от сердечной аритмии и следит за своим здоровьем.