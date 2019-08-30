Джонсон рассказал о детских мечтах стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с гражданами страны от 9 до 14 лет рассказал, что в детстве мечтал быть рок-звездой или владельцем сети супермаркетов. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет Mirror.

«У меня были разные цели. Я недолгое время думал, что мог бы стать музыкантом, рок-звездой, но это не зашло очень далеко. Тогда я подумал, что буду владеть сетью супермаркетов и стану магнатом, но и здесь я не преуспел. Я хотел производить кухонную плитку, и это стало полным провалом», — поделился политик.

По его словам, преследуя мечту стать рок-звездой, он даже выучил вступление к песне Smoke On The Water британской группы Deep Purple. Один из участников встречи также спросил Джонсона, продолжает ли он ездить на велосипеде после того, как стал главой правительства, на что премьер ответил, что нет. Он объяснил это тем, что с тех пор, как он получил новую должность, за ним везде следует охрана на случай, если кто-то решит напасть.

23 июля в Великобритании прошло голосование, по результатам которого Борис Джонсон стал лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. После оглашения результатов Джонсон пообещал «придать энергии» Британии и завершить Brexit к 31 октября.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД, однако ему пришлось покинуть его из-за разногласий с бывшей главой кабмина Терезой Мэй по Brexit.