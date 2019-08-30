Прямой эфир

Джонсон рассказал о детских мечтах стать рок-звездой

0
Фото: TASS/Jeremy Selwyn/Evening Standard
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с гражданами страны от 9 до 14 лет рассказал, что в детстве мечтал быть рок-звездой или владельцем сети супермаркетов. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет Mirror.

С премьером: чего ждать от Бориса Джонсона во главе британского кабмина
Скандальный политик пришел выводить Лондон из Евросоюза, но не из кризиса в отношениях с Москвой

«У меня были разные цели. Я недолгое время думал, что мог бы стать музыкантом, рок-звездой, но это не зашло очень далеко. Тогда я подумал, что буду владеть сетью супермаркетов и стану магнатом, но и здесь я не преуспел. Я хотел производить кухонную плитку, и это стало полным провалом», — поделился политик.

По его словам, преследуя мечту стать рок-звездой, он даже выучил вступление к песне Smoke On The Water британской группы Deep Purple. Один из участников встречи также спросил Джонсона, продолжает ли он ездить на велосипеде после того, как стал главой правительства, на что премьер ответил, что нет. Он объяснил это тем, что с тех пор, как он получил новую должность, за ним везде следует охрана на случай, если кто-то решит напасть.

23 июля в Великобритании прошло голосование, по результатам которого Борис Джонсон стал лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. После оглашения результатов Джонсон пообещал «придать энергии» Британии и завершить Brexit к 31 октября.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД, однако ему пришлось покинуть его из-за разногласий с бывшей главой кабмина Терезой Мэй по Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон намерен приостановить работу парламента до 14 октября
СМИ узнали о нежелании Джонсона платить ЕС $37 млрд при «жестком» Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019