Борис Джонсон спрятался от журналистов в холодильнике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спрятался от журналистов, подкарауливших его во время визита на молокозавод в Лидсе, в холодильной камере. Съемочная группа программы «Доброе утро, Британия» пыталась получить его согласие на интервью в прямом эфире.

Услышав вопрос журналистов, Джонсон попросил их «подождать секундочку» и скрылся за дверью холодильной камеры, рассказывает газета The Independent. При этом политик нецензурно выругался, что легко читалось по губам. Этот момент транслировался в прямом телеэфире. Ведущий Пирс Морган, находившийся в студии в это время, выразил недоумение случившимся и отметил, что знает Джонсона 25 лет и не понимает, что с ним случилось. Раньше у главы правительства не было проблем с интервью, отметил журналист.

Издание подчеркивает, что инцидент произошел накануне досрочных парламентских выборов в Великобритании.

Джонсона уже звали на шоу Пирса Моргана около двух месяцев назад. Он ответил, что придет, как только сможет, напоминает газета.

8 декабря Джонсон пообещал, что в случае победы на выборах намерен реформировать систему контроля границ и, в частности, создаст три типа рабочих виз — для людей, имеющих серьезные личные заслуги в науке, искусстве или бизнесе, для квалифицированных работников и для трудовых мигрантов с низким уровнем профессиональных навыков. Первым двум будет значительно легче получить вид на жительство, отметил он.

12 декабря в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы. В ходе последнего выступления перед «днем тишины» Джонсон сел за руль экскаватора и снес картонную стену с надписью «Тупик», символизирующую политический кризис. В случае своей победы он обещал завершить процесс Brexit к концу января 2020 года.