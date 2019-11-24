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Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии

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Фото: Global Look Press/ US Joint Staff
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в Телфорде опроверг публикацию Sunday Times о планах сократить численность сухопутных войск. Об этом он 24 ноября заявил в прямом эфире телеканала Sky News.

По словам британского премьера, Лондон не собирается сокращать численность вооруженных сил, она будет сохранена.

«Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов (от ВВП на оборону. — Ред.). На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день Sunday Times сообщила, что численность сухопутных войск планируется уменьшить с 73 тыс. до 60–65 тыс. человек, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США. Отмечалось, что дискуссии на данную тему находятся на начальной стадии. В соответствии с указаниями министра обороны Великобритании Бена Уоллеса генералам необходимо сократить свои потребности в соответствии с возможностями бюджета.

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