Численность британской армии планируют значительно сократить

Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США. Об этом 24 ноября сообщает Sunday Times.

По данным издания, Лондон намерен выделять на оборонные цели не менее 2% от ВВП, но численность сухопутных войск планируется уменьшить с 73 тыс. до 60–65 тыс. человек.

Отмечается, что дискуссии на данную тему находятся на начальной стадии. В соответствии с указаниями министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, генералам необходимо сократить свои потребности в соответствии с возможностями бюджета. Так, Уоллес не исключил возможности передачи в аренду НАТО или США одного из новейших авианосцев королевской армии для сокращения расходов.

По словам источника в вооруженных силах, британские военные не любят эти авианосцы, а считают их «никчемной вещью», в то время как в американской армии предпочитают именно их.

«Они (британские авианосцы. — Ред.) позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах», — цитирует его Daily Mail.

20 сентября британский авианосец Prince of Wales впервые вышел в море начал прохождение первых испытаний. По словам командующего британских ВМС адмирала Тона Рэдакина, HMS Prince of Wales — подтверждение того, что Великобритания является одним из лидеров среди европейских членов НАТО, обладающих таким потенциалом. Отмечалось, что это уже второй британский авианосец типа Queen Elizabeth.

Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Строительство почти 300-метрового корабля водоизмещением 65 тыс. т заняло более восьми лет и обошлось в £3,1 млрд ($4,1 млрд).